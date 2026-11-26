यमन के हूती समूह ने बुधवार को दावा किया कि उसने सऊदी अरब के दो प्रमुख बंदरगाहों जेद्दाह और जाजान पर हमला किया है. हूती सैन्य प्रवक्ता यह्या सारी ने अल-मसीरा टीवी पर दिए बयान में कहा कि ये हमले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा यमन के लाल सागर बंदरगाह होदेदाह पर किए गए हवाई हमलों का बदला हैं.

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सारी ने दोनों बंदरगाहों पर नुकसान होने का दावा किया, लेकिन इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. उन्होंने चेतावनी दी कि होदेदाह पर और हमले होने पर तुरंत जवाब दिया जाएगा. हूतियों ने ‘बंदरगाह के बदले बंदरगाह’ की नीति अपनाई है और कहा कि जब तक सऊदी हवाई हमले बंद नहीं होते और उनके इलाकों पर नाकाबंदी नहीं हटती, वे सऊदी अरब के अंदर हमले जारी रखेंगे.

सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इन दावों का जवाब देते हुए बताया कि उसने पूर्वी और पश्चिमी सऊदी अरब में कुल आठ ड्रोन को बीच रास्ते में रोककर नष्ट कर दिया. गठबंधन के प्रवक्ता तुरकी अल-मलिकी ने सोशल मीडिया पर कहा कि पूर्वी प्रांत में सात ड्रोन रोके गए, जिनमें से चार रास तनूरा क्षेत्र में थे.

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Apocalyptic scenes in the Saudi port of Jeddah tonight. Saudi is collapsing under Yemini missile attack on its oil infrastructure. Russian refineries burn too. The fuel that runs the planet is running low. 2027 is going to be an earth changing year... https://t.co/zU8HqQEqQx — War Tard (@WarTard) November 26, 2026

जेद्दाह इस्लामिक पोर्ट के पास एक ड्रोन रोका गया. किसी नागरिक को चोट नहीं पहुंची. अल-मलिकी ने यह भी स्वीकार किया कि हूतियों द्वारा दागी गई एक प्रोजेक्टाइल जाजान बंदरगाह से जा टकराई, जिससे मामूली नुकसान हुआ, लेकिन कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ. इसके अलावा गठबंधन ने होदेदाह में हूतियों की परिचालन क्षमता पर हमला किया और सादा तथा अम्रान प्रांतों में कई ठिकाने नष्ट किए.

होदेदाह हमले और बढ़ता तनाव

सोमवार तड़के होदेदाह में दूरसंचार सुविधाओं पर हुए हवाई हमलों में 17 लोग मारे गए और 11 घायल हुए. हूती मीडिया ने यह जानकारी दी. ये हमले हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच बढ़ते टकराव का हिस्सा हैं. हूतियों ने सऊदी हवाई अड्डों और ऊर्जा सुविधाओं पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया है, जबकि हूती मीडिया सऊदी हवाई हमलों की तीव्रता की रिपोर्ट कर रहा है.

ये घटनाएं उस लंबे संघर्ष की निरंतरता हैं, जो 2014 के अंत में शुरू हुआ था. उस समय हूतियों ने सना और देश के उत्तरी हिस्सों पर कब्जा कर लिया था. इसके जवाब में 2015 में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करते हुए सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया.

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Jeddah port now, after the Yemeni missiles were intercepted. Lol https://t.co/WU3cEX4Qqm — ابراهيم ناجي Ibrahim Naji (@Ibrahim___Yemen) November 25, 2026

यह आदान-प्रदान दिखाता है कि यमन संघर्ष अब भी कितना जटिल और खतरनाक बना हुआ है. हूतियों द्वारा सऊदी बंदरगाहों को निशाना बनाना न केवल सैन्य जवाबी कार्रवाई है, बल्कि आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश भी है. जेद्दाह और जाजान जैसे बंदरगाह सऊदी अरब के व्यापार और तेल निर्यात के लिए महत्वपूर्ण हैं.

दूसरी ओर सऊदी गठबंधन ड्रोनों को रोककर अपनी रक्षा क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है और यमन के अंदर हूतियों की क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है. दोनों पक्षों के बयानों से लगता है कि फिलहाल कोई बड़ा समझौता या युद्धविराम की उम्मीद कम है. हूतियों की ‘बंदरगाह के बदले बंदरगाह’ नीति और गठबंधन की जवाबी कार्रवाइयां क्षेत्र में तनाव को और बढ़ाने वाली हैं.

यमन की आम जनता पहले से ही युद्ध, आर्थिक संकट और मानवीय आपदा से जूझ रही है. ऐसे में ये हमले स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अभी तक कोई ठोस मध्यस्थता प्रयास सामने नहीं आया है, जिससे लगता है कि यह संघर्ष निकट भविष्य में भी जारी रह सकता है.



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