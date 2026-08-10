EPFO Alert: कहीं धोखा न हो जाए... EPFO ने किया अलर्ट, इन चीजों से बचकर रहें

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) लगातार बड़े सुधार कर रहा है और क्लेम सेटलमेंट समेत अन्य काम अब डिजिटली आसानी से पूरे हो रहे हैं. जहां एक ओर संगठन PF नियमों को लगातार सरल बनाते हुए तमाम प्रोसेस को डिजिटल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईपीएफओ अपने सदस्यों को लगातार अलर्ट भी कर रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर एक पोस्ट में मेंबर्स को फर्जी लिंक से बचने की सलाह जारी की गई है.

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EPFO ने कहा- सकर्त रहें

ईपीएफओ द्वारा एक्स पोस्ट के जरिए अलर्ट किया गया है कि क्लिक करने से पहले एक बार सोचें जरूर. इसमें अपील करते हुए लिखा गया है कि, 'EPFO ​​सभी सदस्यों से ऑनलाइन सतर्क रहने का आग्रह करता है, नकली लिंक से बचें, URL की जांच करें और हर समय अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें.'

अपनी पोस्ट में एक एक फोटो शेयर करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सावधानी बरतने की सलाह देते हुए जरूरी जानकारी शेयर की है. इसमें EPFO की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक (https://www.epfindia.gov.in या https://www.epfo.gov.in) शेयर किए गए हैं और साथ ही कहा गया है कि इनके अलावा SMS, ईमेल या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आने वाले किसी भी अप्रमाणित लिंक पर क्लिक न करें.

ये जानकारियां न करें शेयर

इसके साथ ही ईपीएफओ ने ये भी कहा है कि इस तरह की किसी भी सोशल मीडिया अलर्ट या अप्रमाणित वेबसाइट पर अपनी UAN, PPO, आधार कार्ड-पैन कार्ड डिटेल या ओटीपी बिल्कुल भी शेयर न करें. सबसे खास सावधानी इस बात की बरतें, कि इस तरह का लिंक आने पर क्लिक करने से पहले उसका URL जरूर चेक करें, कोई भी छोटी की स्पेलिंग चेंज पर विशेष ध्यान दें. अगर कोई भी यूआरएल में कोई भी चेंज नजर आता है, तो फिर इसकी जानकारी ईपीएफओ हेल्पडेस्क को दें.

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EPFO कभी नहीं करता ये काम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी पोस्ट में साफ किया है कि EPFO कभी भी अपने सदस्यों को फोन कॉल, व्हाट्सऐप, एसएमएस, सोशल मीडिया या फिर ईमेल के जरिए पर्सनल डिटेल, ओटीपी या फिर लॉगिन की जानकारी नहीं मांगता है. एक्स पोस्ट में ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया गया है और कहा गया है कि सुरक्षा के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी है.

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