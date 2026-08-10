6 गेंदों में जड़ दिए 6 छक्के…मैदान पर खूंखार खिलाड़ी ने बल्ले से मचाई तबाही, गेंदबाजों की उधेड़ी बखिया

इंग्लैंड में खेले जा रहे मेट्रो बैंक वनडे कप में हैम्पशायर के बल्लेबाज टोबी अल्बर्ट ने धमाकेदार बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. उन्होंने बल्ले से ऐसा गदर मचाया कि गेंदबाज भी हक्के-बक्के रह गए.

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क्रिकेट के मैदान पर गेंद और बल्ले से रोजाना कई रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं. छह गेंदों पर लगातार छह छक्के मारने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो दुनिया में ऐसे कई बल्लेबाज हैं जिन्होंने यह करिश्मा किया है.

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हर्षल गिब्स ने वनडे वर्ल्ड कप साल 2007 में नीदरलैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के जड़ने का कारनामा किया था. भारत की तरफ से युवराज सिंह ने साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोककर इतिहास रच दिया था.

टोबी अल्बर्ट ने छह गेंदों पर जड़ दिए छह छक्के

टोबी अल्बर्ट ने कुछ ऐसा ही करिश्मा किया है, लेकिन उन्होंने छह गेंदों पर छह छक्कों को थोड़ा अलग अंदाज में बनाने का काम किया. अल्बर्ट ने एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग ओवरों में छक्के लगाए. पहले उन्होंने नान्टेस ओस्टहुइज़ेन के ओवर की आखिरी दो गेंदों पर दो लंबे छक्के लगाए.

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इसके बाद अगले ओवर में जब पहली दो गेंदे जेक लेहमन ने खेलीं तो तीसरी गेंद पर स्ट्राइक मिलते ही अल्बर्ट ने फिर से गियर बदला. उन्होंने ओली किर्टले की अगली 4 गेंदों को भी दर्शकों के बीच में भेज दिया. यानी गेंद भले ही दो अलग ओवरों की थीं, लेकिन अल्बर्ट का बल्ला नहीं रुका और लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के पूरे हो गए.

37 गेंदों में कूट डाले 86 रन

अपनी इस तूफानी पारी के दौरान अल्बर्ट को 21 रन पर एक जीवनदान भी मिला. इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में 86 रन कूट डाले. उनकी इस धमाकेदार पारी में 5 चौके और 8 छक्के शामिल रहे.

अल्बर्ट के इस धमाके के दम पर हैम्पशायर ने ससेक्स के खिलाफ 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 383 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इससे पहले टीम को ओपनिंग में भी शानदार शुरुआत मिली थी, जहां अली ओर (105) और 18 साल के बेन मेस (109) दोनों ने बेहतरीन शतक ठोके.

332 रनों पर सिमटी ससेक्स की टीम

384 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करने उतरी ससेक्स की टीम ने भी पूरी जान लगाई. चार्ली टीयर ने महज 94 गेंदों में 111 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. मध्यक्रम में जैक लीनिंग (92 रन) और दान इब्राहिम (55 रन) ने भी टीम को मैच में बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन विशाल स्कोर का दबाव आखिर रंग लाया. ससेक्स की पूरी टीम 332 रनों पर सिमट गई और हैम्पशायर ने यह मुकाबला 51 रनों से अपने नाम कर लिया.



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