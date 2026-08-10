3 मैच और 9 विकेट... इंग्लैंड में गदर काट रहा ये 'फिरकी मास्टर', क्या टीम इंडिया में होगी वापसी?

टीम इंडिया से बाहर चल रहे अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल इंग्लैंड में अपनी गेंदबाजी से लगातार प्रभावित कर रहे हैं. डोमेस्टिक वनडे कप 2026 में नॉर्थहैम्पशायर की ओर से खेलते हुए चहल ने समरसेट के खिलाफ तीन विकेट हासिल किए. उनकी गेंदबाजी ने समरसेट के मध्य और निचले क्रम को समेटने में अहम भूमिका निभाई और टीम 185 रनों पर ऑलआउट हो गई. नॉर्थहैम्पशायर ने इसके बाद सात विकेट से मुकाबला अपने नाम किया. चहल की शानदार फॉर्म का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो पिछले तीन मैचों में 9 विकेट झटक चुके हैं.

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समरसेट को सलामी बल्लेबाजों ने 53 रनों की साझेदारी कर अच्छी शुरुआत दी थी. टॉम लैमनबी ने 51 गेंदों में 40 रन बनाए, लेकिन शुरुआती साझेदारी टूटने के बाद विपक्षी टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट निकालने शुरू कर दिए. चहल को 25वें ओवर में गेंद सौंपी गई. उस समय पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन के बेटे आर्ची वॉन और जोशुआ थॉमस पारी संभालने की कोशिश कर रहे थे. चहल ने 33वें ओवर में इस कोशिश पर ब्रेक लगाया. उन्होंने आर्ची को अपनी फिरकी में फंसाकर स्टम्प आउट कराया. इस विकेट के साथ समरसेट का स्कोर पांच विकेट पर 126 रन हो गया.

रॉब केओघ ने दूसरे छोर से दबाव बनाए रखा और चार बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. निचले क्रम की बारी आने पर चहल फिर हावी हुए. उन्होंने जैक लीच और जेक बॉल को लगातार ओवरों में आउट करके समरसेट की पारी खत्म करने में अहम भूमिका निभाई. चहल ने अपने 10 ओवर के स्पेल में एक मेडन डालते हुए तीन विकेट हासिल किए. वहीं केओघ ने 10 ओवर में 35 रन देकर चार विकेट लिए.

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186 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नॉर्थहैम्पशायर की शुरुआत खराब रही. गस मिलर और लुईस मैकमैनस खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए. इसके बाद ल्यूक प्रॉक्टर और कप्तान नाथन मैकस्वीनी ने स्थिति बदल दी. प्रॉक्टर ने 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 75 बॉल पर 85 रन बनाए. मैकस्वीनी ने 76 गेंदों में नाबाद 69 रन की पारी खेली. आर्ची वॉन ने प्रॉक्टर को आउट जरूर किया, लेकिन तब तक मुकाबला नॉर्थहैम्पशायर की पकड़ में आ चुका था. मैकस्वीनी ने 30वें ओवर में वॉन के खिलाफ छक्का और चौका लगाकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया.

युजी चहल के लिए इस मुकाबले के तीन विकेट इसलिए भी अहम हैं क्योंकि इससे वह टूर्नामेंट के प्रमुख विकेटटेकर्स में बने हुए हैं. उन्होंने सात मैचों में 21.00 की औसत से 15 विकेट हासिल किए हैं. उनकी इकॉनमी रेट 4.56 रही है. यॉर्कशायर के बेन क्लिफ 18 विकेट के साथ इस लिस्ट में शीर्ष पर हैं. ग्लैमरगन के डैन डाउथवेट के नाम 17 विकेट हैं. नाव्या शर्मा और फतेह सिंह ने 15-15 विकेट झटके हैं और वे चहल के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर हैं.

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