'AIMIM के बिना योगी को हराना मुश्किल', ओवैसी की पार्टी के नेता का सपा-कांग्रेस पर हमला

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा है. AIMIM नेता ने दावा किया कि प्रयागराज में राहुल गांधी का छात्र संवाद कार्यक्रम प्रभावी नहीं रहा और यूपी में AIMIM के बिना योगी को हराना मुश्किल होगा.

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असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता ने कहा कि सपा-कांग्रेस की ताकत बीजेपी को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है. उन्होंने विपक्षी दलों से अपनी रणनीति पर विचार करने की अपील की.

AIMIM नेता शादाब चौहान ने अखिलेश यादव को भी इस पूरे राजनीतिक समीकरण पर विचार करने की नसीहत दी.

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इस बीच यूपी कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलावों को लेकर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक अहम बैठक बुलाई गई है. सोमवार को दोपहर 2 बजे होने वाली इस बैठक में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में किए जाने वाले बदलावों पर चर्चा की जाएगी.

जितने भी वरिष्ठ नेता, विधायक-सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं, उनके साथ अन्य प्रभारी और सह-प्रभारियों की कांग्रेस दफ्तर में बैठक होगी. इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और के. वेणुगोपाल भी रहेंगे. इसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे.

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जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में 2027 के चुनाव को लेकर संगठन में और क्या-क्या बदलाव करने की जरूरत है, साथ ही हर सीट पर प्रभावी तरीके से काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और समन्वय को लेकर चर्चा होगी. बैठक में कई बड़े बदलावों पर भी चर्चा की जा सकती है.

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