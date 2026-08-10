‘इस्तीफा दो’ वाली T-Shirt पहन पहुंचे AAP विधायक, 6 का हुआ मार्शल आउट

सोमवार को दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी के विधायकों के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया. AAP के विधायक दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद के इस्तीफे की मांग वाली टी शर्ट पहनकर सदन में पहुंचे थे.

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AAP विधायक सदन में दिल्ली के मंत्री आशीष सूद के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे. इस पर बीजेपी विधायकों और दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि सदन में इस तरह का प्रदर्शन करना उचित नहीं है और AAP विधायकों को बाहर किया जाना चाहिए.

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि इस तरह की T-Shirt पहनकर प्रदर्शन करना सदन के नियमों के खिलाफ है. उन्होंने AAP विधायकों से ऐसा रवैया बंद करने को कहा और चेतावनी दी कि अगर वे नहीं माने, तो उन्हें सदन से बाहर कर दिया जाएगा.

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स्पीकर ने AAP विधायकों से यह भी पूछा कि उनकी नेता सदन में कहां हैं. दरअसल, नेता प्रतिपक्ष आतिशी उस समय विधानसभा में मौजूद नहीं थीं. स्पीकर ने कहा कि हमें यह भी नहीं पता कि आपका नेता कौन है. स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का कहना था कि नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं आती हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि पार्टी का नेता कौन है.

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वहीं, AAP विधायकों ने कहा कि वे सिर्फ सरकार का ध्यान अपनी मांग की ओर खींचना चाहते हैं और उन्हें अपना मुद्दा सदन में उठाने का मौका दिया जाए. स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सदन के नियमों का हवाला देते हुए AAP विधायकों से टी शर्ट उतारने को कहा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विधायक टी शर्ट नहीं उतारते हैं, तो उन्हें सदन से बाहर कर दिया जाएगा.

वहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने AAP के 6 विधायकों को सदन से बाहर करने की मांग की. इसके बाद संजीव झा, जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार, अजय दत्त, प्रेम चौहान और सोमदत्त को मार्शल आउट कर दिया गया.

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