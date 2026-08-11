House Construction Formula: 40 हजार की सैलरी से बना लेंगे ₹50 लाख का घर, कर्ज भी जीरो, अपनाएं 50-50 का फॉर्मूला

अपने परिवार के लिए एक बेहतर घर खरीदना हर किसी का सपना होता है. लेकिन कम कमाई या कम सैलरी होने के कारण वह अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पता है या फिर कर्ज की जाल में ऐसे फंसता है कि उसकी पूरी जिंदगी लोन भरने के चक्कर में गुजर जाती है.
लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, आप कुछ सख्त नियमों का पालन करके कुछ साल में ही एक बढ़िया घर अपने परिवार के लिए बनवा सकते हैं और आपके ऊपर कर्ज भी नहीं होगा. आज हम आपको यहां ऐसे ही एक मनी मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके तहत आप 40 हजार रुपये की सैलरी में 50 लाख रुपये का घर बनवा सकते हैं.
दिल्ली-एनसीआर जैसी जगहों पर फैमिली के लिए आपको कम से कम 2BHK टाइप घर की आवश्यकता होगी और इसके लिए कम से कम आपको 50 लाख रुपये तो खर्च ही करने होंगे. ऐसे में अगर आप 40 हजार रुपये कमाते हैं तो भी कुछ सालों में यह अमाउंट जुटा लेंगे.
50-50 फॉर्मूला से जमा कर लेंगे 50 लाख रुपये
50 लाख रुपये जुटाने के लिए आपको 50-50 फॉर्मूले को अपनाना होगा. सबसे पहले आपको 40 हजार रुपये की सैलरी में से अपने महीने के खर्च को मैनेज करते हुए 20,000 रुपये हर महीने बचत करना होगा. फिर बाकी बचे पैसे से एक घर का किराया, मेडिकल खर्च और खाने-पीने के खर्च को मैनेज करना होगा. अगर मान लीजिए आपने 40 हजार में से 20,000 रुपये बचत के लिए रखा तो आपके पास 20,000 रुपये सिर्फ घर खर्च के लिए होगा... अब आइए समझते हैं कि आप 20,000 रुपये में से कैसे घर खर्च पूरा कर सकते हैं.
20,000 रुपये में मंथली बजट को कैसे मैनेज करें?
इस हिसाब से अगर आप कट-टू-कट बजट लेकर चलते हैं तो आप 20 हजार रुपये में भी अपने परिवार का खर्च मैनेज कर सकते हैं और बाकी 20 हजार रुपये का शुद्ध बचत कर सकते हैं. अब हम ये जानेंगे कि कैसे 20 हजार रुपये मंथली बजट को आप 50 लाख रुपये में बदल सकते हैं...
20 हजार मंथली से कैसे बनेंगे 50 लाख रुपये?
इस 20 हजार रुपये को ऐसी जगह पर निवेश करना होगा, जहां से आपको करीब 15 फीसदी का सालाना रिटर्न मिले. ये 15 फीसदी का सालाना रिटर्न आपकी इस वेल्थ को 52 लाख रुपये के पार पहुंचा सकता है. 15 फीसदी रिटर्न के लिए SIP कर सकते हैं. यह एसआईपी आप अलग-अलग फंड में कर सकते हैं, ताकि आपको एक एवरेज सालाना रिटर्न भी मिलता रहे और रिस्क भी कम हो. 20,000 रुपये के अमाउंट को आप 4 टुकड़ों में करके 5000-5000 करके चार तरह के अच्छे परफॉर्मेंश वाले फंड में लगा सकते हैं.
अगर ये आपके फंड एवरेज 15 फीसदी का रिटर्न सालाना जनरेट करते हैं तो आपका हर महीने 20,000 रुपये की एसआईपी में निवेश 10 साल के बाद ₹52,60,364 होगी, जिसमें सिर्फ रिटर्न से कमाई ₹28,60,364 होगी और आपका निवेश ₹24,00,000 रुपये होगा. इस हिसाब से आप 50 लाख रुपये का घर 10 साल में आराम से पूरा कर लेंगे.