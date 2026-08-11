Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण कल, भारत में लगेगा सूतक काल? नोट कर लें टाइमिंग

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है. इसका आरम्भ भारतीय समय के अनुसार, रात 09.04 बजे होगा. इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय (पीक टाइम) रात 11.16 बजे पर होगा. ग्रहण का समापन 13 अगस्त को देर रात 01.27 बजे होगा. यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, सूर्य ग्रहण हरियाली अमावस्या के संयोग में पड़ रहा है. यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा और न ही इसका सूतक काल यहां लागू होगा. इसलिए भारत में रहने वाले लोगों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं रहने वाला है. साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी यहां लाइव पढ़ें...