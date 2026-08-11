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Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण कल, भारत में लगेगा सूतक काल? नोट कर लें टाइमिंग

aajtak.in | 11 अगस्त 2026, 10:17 PM IST

Surya Grahan 2026 Kab Lagega: 12 अगस्त को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार, रात 09.04 बजे होगा. इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय (पीक टाइम) रात 11.16 बजे पर होगा. ग्रहण का समापन 13 अगस्त को देर रात 01.27 बजे होगा. सूर्य ग्रहण कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा.

Surya Grahan 2026 Surya Grahan 2026

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है. इसका आरम्भ भारतीय समय के अनुसार, रात 09.04 बजे होगा. इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय (पीक टाइम) रात 11.16 बजे पर होगा. ग्रहण का समापन 13 अगस्त को देर रात 01.27 बजे होगा. यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, सूर्य ग्रहण हरियाली अमावस्या के संयोग में पड़ रहा है. यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा और न ही इसका सूतक काल यहां लागू होगा. इसलिए भारत में रहने वाले लोगों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं रहने वाला है. साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी यहां लाइव पढ़ें...

10:17 PM (3 मिनट पहले)

सूर्य ग्रहण का समय क्या है?

Posted by :- Sumit kumar

सूर्य ग्रहण आरंभ: 12 अगस्त को रात 09 बजकर 04 मिनट
सूर्य ग्रहण समापन: 13 अगस्त को देर रात 01 बजकर 27 मिनट
मध्य काल: 12 अगस्त को रात 10:28 बजे 13 अगस्त को रात 12:04 बजे तक
पीक टाइम: 12 अगस्त को रात करीब 11 बजकर 16 मिनट पर

9:56 PM (23 मिनट पहले)

64 साल बाद लगेगा ऐसा सूर्य ग्रहण

Posted by :- Sumit kumar

12 अगस्त के सूर्य ग्रहण को खगोलविदों ने बहुत खास बताया है. जैसे-जैसे चंद्रमा सूर्य के सामने आता जाएगा, सूर्य का बड़ा हिस्सा उसकी छाया में छिपता चला जाएगा. यह सूर्य ग्रहण जहां दिखाई देगा, वहां लोग दिन में रात जैसा अनुभव करेंगे. इस दौरान चंद्रमा सूर्य का करीब 90 फीसदी हिस्सा ढक लेगा. इसके बाद ऐसा सूर्य ग्रहण करीब 64 साल बाद लगेगा.

9:42 PM (37 मिनट पहले)

धरती पर किन जगहों से एकदम साफ दिखेगा सूर्य ग्रहण?

Posted by :- Sumit kumar

12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण यूरोप के कुछ हिस्सों और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र से एकदम साफ दिखाई देगा. ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड उन प्रमुख जगहों में शामिल हैं, जहां यह ग्रहण बिल्कुल साफ दिखाई देने वाला है.

9:31 PM (48 मिनट पहले)

18 साल बाद दुर्लभ संयोग

Posted by :- Sumit kumar

साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण हरियाली अमावस्या पर लग रहा है. यह दुर्लभ संयोग पूरे 18 साल बाद बन रहा है. इससे पहले श्रावण मास की अमावस्या पर ऐसा संयोग साल 2008 में देखा गया था.

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9:25 PM (54 मिनट पहले)

क्या सूर्य ग्रहण खुली आंखों से देख सकते हैं?

Posted by :- Sumit kumar

सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है. इसे नग्न आंखों से देखने पर आंखों के रेटिना को नुकसान हो सकता है. सूर्य ग्रहण का नजारा देखने के लिए धूप के चश्मे या फिल्टर ग्लास का इस्तेमाल करना चाहिए. इसे दूरबीन की सहायता से भी देखा जा सकता है.

8:54 PM (एक घंटा पहले)

सूर्य ग्रहण 2026

Posted by :- Sumit kumar

 

8:33 PM (एक घंटा पहले)

सूर्य ग्रहण का राशियों पर असर

Posted by :- Sumit kumar

मकर राशि- मकर राशि वालों को जीवनसाथी के साथ विवाद से बचने और खर्चों को नियंत्रित रखने की सलाह दी गई है.
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को शत्रुओं और बड़े आर्थिक फैसलों से सावधान रहना होगा. इन राशियों के लिए ग्रहण के दौरान धैर्य और संयम को महत्वपूर्ण बताया गया है.
मीन राशि- मीन राशि वालों को भी आने वाले समय में बड़े निवेश और नौकरी बदलने जैसे फैसलों में सावधानी रखने की सलाह दी गई है.

7:56 PM (2 घंटे पहले)

सूर्य ग्रहण का राशियों पर असर

Posted by :- Sumit kumar

तुला राशि- तुला राशि वालों को कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से बचना चाहिए. आनन-फानन में किए गए कार्यों के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं. 
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के रुके काम पूरे होने और प्रोफेशन में आगे बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं.
धनु राशि- धनु राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण सामान्य परिणाम लेकर आने वाला है. आपको न तो ज्यादा फायदा होगा और न ही ज्यादा नुकसान

7:40 PM (2 घंटे पहले)

सूर्य ग्रहण का राशियों पर असर

Posted by :- Sumit kumar

कर्क राशि- कर्क राशि वालों को मानसिक तनाव से बचने, बड़े फैसलों में धैर्य रखने और नौकरी या कारोबार में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी गई है.
सिंह राशि- सिंह राशि वालों को खर्च, क्रोध और विवाद से बचने की सलाह है. धनु राशि के जातकों को निवेश, नौकरी बदलने और बड़े जोखिम वाले फैसलों में सावधानी रखनी होगी.
कन्या राशि-कन्या राशि वालों को करियर में तरक्की और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

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7:27 PM (2 घंटे पहले)

सूर्य ग्रहण का राशियों पर असर

Posted by :- Sumit kumar

मेष राशि- मेष राशि वालों को परिवार, प्रॉपर्टी और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी.
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को गलत संगति से बने और आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की सलाह है.
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को वाणी पर नियंत्रण और प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े फैसलों में सतर्कता रखनी होगी. 

7:18 PM (3 घंटे पहले)

क्या भारत में सूतक काल लगेगा?

Posted by :- Sumit kumar

भारत में रहने वाले लोगों पर इस सूर्य ग्रहण का काई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण यहां दिखाई ही नहीं देगा. ग्रहण के समय भारत में रात होगी. इसी वजह से भारत में ग्रहण की दृश्यता और सूतक के नियम लागू नहीं होंगे. जब कोई सूर्य ग्रहण भारत में दिखता है तो सूतक काल के नियम 12 घंटे पहले लागू हो जाते हैं.

7:00 PM (3 घंटे पहले)

सूर्य ग्रहण का समय क्या है?

Posted by :- Sumit kumar

12 अगस्त का सूर्य ग्रहण रात 9:04 बजे से लेकर देर रात 1:27 बजे तक लगने वाला है. इस दौरान रात 10:28 बजे लेकर रात 12:04 बजे ग्रहण का मध्य काल रहेगा. सूर्य ग्रहण. रात करीब 11.16 बजे अपने पीक पर होगा. इस समय ही दुनिया पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा देख सकेगी.

6:36 PM (3 घंटे पहले)

सूर्य ग्रहण का आपकी राशि पर कैसा असर होगा?

Posted by :- Sumit kumar

 

6:18 PM (4 घंटे पहले)

सूर्य ग्रहण का देश-दुनिया पर असर

Posted by :- Sumit kumar

सूर्य ग्रहण के समय मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में स्थित हैं. पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है. राहु और मंगल निकट अंशों में हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि इस ग्रहण से दुनिया भर में जलीय और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं. बाढ़ या ग्लेशियर पिघलने जैसे आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है. सत्ता में उच्च पदों पर बैठे लोगों की समस्या बढ़ेगी. सत्ताधारियों के खिलाफ जनता का विरोध बढ़ सकता है.

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6:11 PM (4 घंटे पहले)

सूर्य ग्रहण के दौरान क्या न करें?

Posted by :- Sumit kumar

ग्रहण की अवधि में कुछ भी खाने-पीने से बचें. कोई महत्वपूर्ण या नया काम शुरू न करें. सूर्य ग्रहण को खुली आखों से बिल्कुल न देखें. इसे फिल्टर ग्लास की मदद से देखा जा सकता है. सूर्य की सीधी किरणों के संपर्क में आने से बचें. नुकीली या धारदार वस्तुओं के प्रयोग से बचें. ग्रहण की अवधि में फल या सब्जियां काटने-छीलने से बचें. छोंक, तड़का या खाना बनाने से बचें.

5:59 PM (4 घंटे पहले)

सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें?

Posted by :- Sumit kumar

भगवान की आराधना और मंत्र जाप करें. शांत मन से पूजा-पाठ करें. गर्भवती महिलाएं इस दौरान घर के अंदर रहें. ग्रहण समापन के बाद स्नान करें. ग्रहण के अगले दिन सुबह सूर्य से जुड़ी चीजों का दान करें.

5:54 PM (4 घंटे पहले)

हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को लेकर मान्यता

Posted by :- Sumit kumar

सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है. मान्यता है कि स्वरभानु नामक राक्षस जिसका सिर धड़ से अलग होने के बाद वो राहु कहलाया था. अमावस्या के दिन सूर्य देव को ग्रस लेता है.

5:54 PM (4 घंटे पहले)

कब लगता है सूर्य ग्रहण?

Posted by :- Sumit kumar

खगोलविदों के अनुसार, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है. जहां ये छाया पड़ती है, वहां या तो सूर्य दिखाई नहीं देता या फिर सूर्य का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है. इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं.

5:53 PM (4 घंटे पहले)

कहां-कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण?

Posted by :- Sumit kumar

यह सूर्य ग्रहण उत्तरी प्रशांत महासागर, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका में दिखेगा. ग्रहण का मुख्य मार्ग ग्रीनलैंड, आइसलैंड और उत्तरी रूस से होकर गुजरेगा. ऐसे में स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में पूर्ण ग्रहण देखा जा सकेगा. दुनिया के कुछ अन्य क्षेत्रों में ग्रहण आंशिक रूप से भी दिखाई देने वाला है.

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