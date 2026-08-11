Homemade Multigrain Atta: सेहत के लिए काफी फायदेमंद है मल्टीग्रेन आटा, जानें इसे घर पर बनाने का आसान तरीका

Homemade Multigrain Atta: मल्टीग्रेन आटा सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. यह डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है. इसमें गेहूं के साथ ओट्स, मक्का, रागी और दूसरी चीजें मिलाई जाती हैं, जिससे इसमें कई तरह के पोषक तत्व शामिल हो जाते हैं.
वैसे तो बाजार में मल्टीग्रेन आटा आसानी से मिल जाता है लेकिन आप चाहें तो घर पर शुद्ध मल्टीग्रेन आटा आसानी से तैयार कर सकते हैं. आप इसे एक बार बनाकर कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि घर पर मल्टीग्रेन आटा कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
2 किलो गेहूं का आटा
100 ग्राम चना दाल
100 ग्राम सोयाबीन
100 ग्राम मक्का
100 ग्राम ओट्स
50 ग्राम रागी
एयरटाइट कंटेनर (आटा रखने के लिए)
मल्टीग्रेन आटे को डाइट में कैसे शामिल करें?
मल्टीग्रेन आटे को अपनी रोज की डाइट में आप आसानी से शामिल कर सकते हैं. इससे रोटी और पराठे के अलावा चीला, पैनकेक, ब्रेड और मफिन जैसी कई चीजें भी बनाई जा सकती हैं.