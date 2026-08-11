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कौन हैं क्रिकेटर अभिषेक पोरेल, जो रेप केस में हुए गिरफ्तार... IPL में इम्पैक्ट प्लेयर बनकर मचाई तबाही, ऋषभ पंत की जगह हुई थी एंट्री

दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को रेप के आरोप से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक-मेडिकल छात्रा ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और निजी पलों को रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया है. 23 वर्षीय पोरेल 2023 में ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर DC से जुड़े थे और IPL में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पहचान बनाई.

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अभिषेक पोरेल की बढ़ी मुश्किलें, मेडिकल छात्रा की शिकायत पर गिरफ्तारी, कोर्ट में हुई पेशी (Photo: instagram@/abishekporel)
अभिषेक पोरेल की बढ़ी मुश्किलें, मेडिकल छात्रा की शिकायत पर गिरफ्तारी, कोर्ट में हुई पेशी (Photo: instagram@/abishekporel)

दिल्ली कैपिटल्स  (DC) के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल मंगलवार को रेप के आरोप से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किए गए. पुलिस ने उन्हें मंगलवार सुबह हुगली से हिरासत में लिया था. कई घंटे की पूछताछ के बाद दोपहर में उनकी गिरफ्तारी की गई. इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और फिर चुंचुड़ा कोर्ट में पेश किया गया. मामले में अग्रिम जमानत पर सुनवाई भी मंगलवार को तय थी. हुगली जिला अदालत ने अभिषेक पोरेल को तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

पोरेल पर एक मेडिकल छात्रा ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया है. शिकायत के मुताबिक, पोरेल ने कथित तौर पर महिला के साथ अपने अंतरंग पलों को रिकॉर्ड भी किया.

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों परिवारों के बीच शादी को लेकर बातचीत होने के बाद उसे पोरेल के दूसरी महिलाओं के साथ कथित संबंधों के बारे में पता चला.

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एफआईआर में 19 धाराओं का जिक्र है. शिकायत के अनुसार- घटना 2 अप्रैल 2026 को दिल्ली में हुई थी. महिला ने आरोप लगाया कि पोरेल ने उसे कथित तौर पर एक जगह पर रोककर रखा, खाना नहीं दिया और अलग-थलग रखा. शिकायत में दावा किया गया है कि इसके चलते उसकी शारीरिक स्थिति कमजोर हो गई और उसे चलने में भी परेशानी हुई. महिला ने यह भी कहा कि फ्लाइट होने के बावजूद उसे चोटों के कारण तत्काल मेडिकल मदद लेनी पड़ी.

यह भी पढ़ें: IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर रेप का लगा आरोप, रिकॉर्ड किए प्राइवेट मोमेंट्स

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इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट पहले ही पोरेल की गिरफ्तारी का आदेश दे चुका था. शिकायतकर्ता की तस्वीरों को प्रसारित होने से रोकने के लिए कोर्ट ने मोगरा पुलिस को पोरेल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करने का भी निर्देश दिया था.

IPL में इम्पैक्ट प्लेयर बनकर चमके
अभिषेक पोरेल की क्रिकेट पहचान पिछले दो IPL सीजन में तेजी से मजबूत हुई थी. वह 2023 में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े थे. उन्हें ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया था.

IPL 2024 की शुरुआत में पोरेल की टीम में जगह पक्की नहीं मानी जा रही थी. लेकिन पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली को तेजी की जरूरत थी और टीम ने उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा. उन्होंने मौका मिलते ही सिर्फ 10 गेंदों पर 32 रन ठोक दिए. इस छोटी लेकिन तूफानी पारी ने टीम मैनेजमेंट को प्रभावित किया.

इसके बाद पोरेल ने पूरे IPL 2024 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए सभी 14 मुकाबले खेले. उन्होंने 327 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 159.51 रहा. वह उस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे.

IPL 2025 में उनका प्रदर्शन पिछले सीजन की तुलना में थोड़ा नीचे रहा. उन्होंने 13 पारियों में 301 रन बनाए और उनका औसत 25.08 रहा. हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स ने उन पर भरोसा बरकरार रखा और IPL 2026 के लिए उन्हें 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया. IPL 2026 में उनको ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था, तब उन्होंने 4 मैचों में 108 रन बनाए थे. 

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कैसा रहा है अभ‍िषेक पोरेल का क्रिकेट कर‍ियर 
पोरेल ने अब तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए 35 IPL मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 769 रन हैं. उनका स्ट्राइक रेट 145 से ज्यादा का रहा है. यही आक्रामक अंदाज उन्हें दिल्ली की बल्लेबाजी में उपयोगी खिलाड़ी बनाता रहा है.

घरेलू क्रिकेट में पोरेल बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं. 23 साल की उम्र में उन्होंने फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और टी20 क्रिकेट में भी अच्छा अनुभव हासिल कर लिया है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पोरेल ने 32 मैचों में 1408 रन बनाए हैं. उनके नाम एक शतक भी है. लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 23 मैचों में 833 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक शामिल हैं. वहीं टी20 क्रिकेट में उनके नाम 61 मैचों में 1590 रन दर्ज हैं.

यानी क्रिकेट के मैदान पर पिछले कुछ वर्षों में पोरेल का सफर एक ऐसे युवा खिलाड़ी का रहा है, जिसने रिप्लेसमेंट के तौर पर IPL में एंट्री लेने के बाद अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम में जगह बनाई और फिर नियमित खिलाड़ी बन गए. 


 

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