scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्यार, बेवफाई और सूटकेस में बंद लाश, प्रेमी के लिए पति को छोड़ा, उसी ने गला घोंटकर 2 महीने तक कमरे में छिपाए रखा राज

बिहार की 20 वर्षीय युवती ने प्रेमी ऋषभ कुमार सिंह के लिए पति को छोड़ दिया और उसके साथ सिलवासा जाकर शादी कर ली. शादी के बाद विवाद बढ़ा तो ऋषभ ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. शव को प्लास्टिक में लपेटकर सूटकेस में बंद कर कमरे में ताला लगाया और फरार हो गया. दो महीने बाद वाराणसी से गिरफ्तार हुआ.

Advertisement
X
प्रेमिका की हत्या के आरोप में प्रेमी गिरफ्तार. (Photo: ITG)
प्रेमिका की हत्या के आरोप में प्रेमी गिरफ्तार. (Photo: ITG)

प्यार, धोखे और हत्या की यह कहानी बिहार के नवादा से शुरू होकर दादरा और नगर हवेली के सिलवासा और फिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक पहुंची. बिहार की रहने वाली 20 वर्षीय युवती ने अपने प्रेमी के लिए पति को छोड़ दिया था. प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखने वाली छोटी की उसी प्रेमी ने हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी ने शव को प्लास्टिक में लपेटकर ट्रॉली सूटकेस में बंद किया और कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया. करीब दो महीने बाद यूपी एसटीएफ की वाराणसी इकाई और सिलवासा पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी ऋषभ कुमार सिंह को वाराणसी के चांदपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी के मुताबिक, छोटी उपाध्याय बिहार के नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी. इसके बावजूद गांव के ही रहने वाले ऋषभ कुमार सिंह के साथ उसका प्रेम-प्रसंग चल रहा था. छोटी के कहने पर दोनों अपने गांव से भागकर दादरा और नगर हवेली के सिलवासा चले गए. यहां दोनों ने शादी कर ली और साथ रहने लगे. हालांकि, दोनों के परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं थे. परिवार वालों ने छोटी को अपनाने से साफ इनकार कर दिया था.

गांव लौटने को लेकर होने लगा विवाद

सम्बंधित ख़बरें

वाराणसी में परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, एक साथ 3 मौत
Sensation in Varanasi following three deaths (Photo- ITG)
वाराणसी: विशाल के जाने का गम सह न सका परिवार, पत्नी-बेटे ने दी जान
Varanasi Ghat
वाराणसी में गंगा उफान पर! कई पक्के घाट जलमग्न, बढ़ी चिंता
Work on widening the Dalmandi road begins (Photo: ITG)
मंत्रोच्चार से गूंजी दालमंडी: वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाके में हुआ भूमि पूजन
up odop scheme boosts banarasi saree
योगी सरकार ने बदली बुनकरों की तकदीर, बनारसी साड़ी को दुनिया में मिली नई रफ्तार

इस मामले में बिहार के रोह थाने में ऋषभ के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी. इसके बावजूद दोनों सिलवासा में साथ रह रहे थे. शादी के बाद दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं रहे. जानकारी के मुताबिक, छोटी लगातार ऋषभ पर वापस गांव लौटने का दबाव बना रही थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होने लगा.  9 जून की सुबह भी दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ. बताया गया है कि उसी शाम गुस्से में आकर ऋषभ ने छोटी की गला दबाकर हत्या कर दी.

Advertisement

हत्या के बाद आरोपी ने कथित तौर पर शव को छिपाने की पूरी कोशिश की. उसने शव को रस्सी से बांधा और प्लास्टिक में लपेट दिया. इसके बाद शव को एक ट्रॉली सूटकेस में डालकर बंद कर दिया. फिर कमरे में ताला लगाया और वहां से फरार हो गया. हत्या के बाद ऋषभ सिलवासा से भागकर बनारस आ गया. यहां उसने अपनी पहचान छिपाई और एक कंपनी में काम करने लगा. दूसरी तरफ सिलवासा में जिस कमरे में छोटी का शव रखा था, वह करीब दो महीने तक बंद रहा.

3 अगस्त को इस हत्या का राज खुला. बताया गया कि मकान मालिक किसी दूसरे किराएदार को कमरा देने के लिए वहां पहुंचा. कमरे का ताला तोड़कर जब वह अंदर दाखिल हुआ तो बाथरूम में रखे सूटकेस से भयानक दुर्गंध आ रही थी. सूटकेस की जांच के बाद उसमें शव मिलने से पूरे मामले का खुलासा हुआ. इसके बाद पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की और आरोपी की तलाश तेज कर दी.

नाम बदलकर वाराणसी में कर रहा था काम

जांच के दौरान पुलिस को आरोपी ऋषभ के वाराणसी में होने की जानकारी मिली. इसके बाद यूपी एसटीएफ की वाराणसी इकाई और सिलवासा पुलिस की संयुक्त टीम ने उसकी तलाश शुरू की. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वाराणसी के चांदपुर स्थित शुभकामना रियल टेक पर छापेमारी की. पुलिस के मुताबिक, ऋषभ वहां नाम बदलकर काम कर रहा था. टीम ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया. इसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया गया.

Advertisement

इस पूरे मामले में एक तरफ 20 वर्षीय छोटी उपाध्याय का अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर सिलवासा जाना और शादी करना सामने आया. दूसरी तरफ शादी के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ा और मामला हत्या तक पहुंच गया. परिवार की नाराजगी के बावजूद छोटी ने ऋषभ के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया था. लेकिन कुछ समय बाद गांव लौटने को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा. 9 जून को हुए विवाद के बाद छोटी की हत्या कर दी गई.

प्यार से शुरू हुआ रिश्ता हत्या तक पहुंचा

हत्या के बाद आरोपी ने शव को सूटकेस में बंद कर कमरे में ताला लगाया और वहां से भाग निकला. करीब दो महीने बाद मकान मालिक के कमरे में पहुंचने पर सूटकेस से आती दुर्गंध ने इस वारदात का राज खोल दिया. इसके बाद जांच टीम आरोपी तक पहुंची और पता चला कि वह वाराणसी में नाम बदलकर काम कर रहा था. यूपी एसटीएफ और सिलवासा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Homemade Multigrain Atta: सेहत के लिए काफी फायदेमंद है मल्टीग्रेन आटा, जानें इसे घर पर बनाने का आसान तरीका |
    कौन हैं क्रिकेटर अभिषेक पोरेल, जो रेप केस में हुए गिरफ्तार... IPL में इम्पैक्ट प्लेयर बनकर मचाई तबाही, ऋषभ पंत की जगह हुई थी एंट्री |
    Surya Grahan 2026 LIVE: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कल, जानें भारत में सूतक काल मान्य होगा या नहीं |
    Prostate Cancer के इलाज में नई उम्मीद, सिर्फ कैंसर वाली जगह का होगा इलाज, पूरा प्रोस्टेट नहीं निकालना पड़ेगा |
    कांगो में इबोला का कहर: 2011 मौतें, बिना वैक्सीन वाले स्ट्रेन ने बढ़ाई चिंता |
    प्यार, बेवफाई और सूटकेस में बंद लाश, प्रेमी के लिए पति को छोड़ा, उसी ने गला घोंटकर 2 महीने तक कमरे में छिपाए रखा राज |
    '10 हजार युवाओं को दिलाऊंगा नौकरी', बांकीपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा वादा, मांगे CV |
    800 फीट ऊंचा, 65 मंजिल! हैदराबाद में बनेगा 'ट्रंप टावर्स', दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा ठिकाना |
    Exclusive: 'अब हम भी डंडा लेकर दौड़ाएंगे...' 10 अगस्त की बर्बरता के बाद फूटा अभ्यर्थियों का गुस्सा |
    दिखते तो नहीं हैं... फिर कहां बने हैं ताजमहल में वो 22 रहस्यमयी कमरे?
    Advertisement