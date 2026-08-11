800 फीट ऊंचा, 65 मंजिल! हैदराबाद में बनेगा 'ट्रंप टावर्स', दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा ठिकाना

हैदराबाद के सबसे पॉश इलाके कोकापेट में देश का एक और सुपर-लग्जरी ठिकाना तैयार होने वाला है. ट्रिबेका डेवलपर्स (Tribeca Developers) ने 'इरा रियल्टी' (Ira Realty) के साथ मिलकर 'ट्रंप टावर्स हैदराबाद' के जल्द लॉन्च की घोषणा कर दी है. इसका आधिकारिक लॉन्च इसी साल अक्टूबर में होगा, जिसमें 'द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन' के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एरिक ट्रंप खुद शामिल होंगे.

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यह प्रोजेक्ट कोकापेट के गोल्डन मील रोड पर 4 एकड़ में फैला होगा, इसमें कांच के ढांचे वाले दो 65-मंजिला टावर बनेंगे, जिनकी ऊंचाई जमीन से लगभग 800 फीट होगी. दोनों टावरों को जोड़ने के लिए 28वीं मंजिल पर हवा में लटकता हुआ एक 'स्काई ब्रिज' बनाया जाएगा, जिस पर एक एक्सक्लूसिव 'ट्रंप क्लब' भी होगा.

इसमें 3.5-BHK और 4-BHK के प्रीमियम अपार्टमेंट होंगे. घरों की शुरुआती कीमत 5 करोड़ रुपये से शुरू होकर पेंटहाउस के लिए 18 करोड़ रुपये तक जाती है.

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रेवेन्यू और भारी मांग

ट्रिबेका डेवलपर्स के संस्थापक कल्पेश मेहता ने बताया कि 1,800 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट से कम से कम 3,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है. लग्जरी घरों की जबरदस्त मांग का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लॉन्च से पहले ही इसके पेंटहाउस बिक चुके हैं.

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कल्पेश मेहता के अनुसार, "हमारे पास केवल आठ पेंटहाउस थे, लेकिन एक ही परिवार ने आकर दो पूरी मंजिलें खरीद लीं, जिससे चार पेंटहाउस एक बार में खत्म हो गए. बाद में टीम ने चार अतिरिक्त पेंटहाउस शामिल किए, और वे सभी भी बिक चुके हैं."

भारत में ट्रंप ब्रांड का विस्तार

भारत में पिछले 12 सालों के दौरान मुंबई, पुणे, गुरुग्राम, नोएडा और कोलकाता के बाद हैदराबाद छठा शहर है, जहां ट्रंप-ब्रांडेड प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है. प्रोजेक्ट को RERA रजिस्ट्रेशन मिल चुका है और इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) की बुकिंग शुरू हो चुकी है. शुरुआती रजिस्ट्रेशन कराने वाले खरीदारों को औपचारिक बिक्री शुरू होने पर प्राथमिकता दी जाएगी.

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इस मौके पर एरिक ट्रंप ने कहा, "भारत दुनिया के सबसे रोमांचक लग्जरी रियल एस्टेट बाजारों में से एक है और हम पहली बार ट्रंप ब्रांड को हैदराबाद लाकर बेहद खुश हैं, हैदराबाद भारत के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है और मुझे पूरा भरोसा है कि ट्रंप टावर्स हैदराबाद यहां की सबसे आइकॉनिक पहचान बनेगा.

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