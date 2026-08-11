scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

800 फीट ऊंचा, 65 मंजिल! हैदराबाद में बनेगा 'ट्रंप टावर्स', दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा ठिकाना

मुंबई, गुरुग्राम और नोएडा के बाद अब नवाबों के शहर हैदराबाद में 'ट्रंप टावर्स' आ रहा है. इस प्रोजेक्ट में न सिर्फ 450 से ज्यादा अल्ट्रा-लग्जरी फ्लैट्स होंगे, बल्कि लॉन्च से पहले ही इसके सारे पेंटहाउस बिक चुके हैं.

Advertisement
X
₹5 करोड़ से शुरू होगी फ्लैट्स की कीमत (Photo-ITG)
₹5 करोड़ से शुरू होगी फ्लैट्स की कीमत (Photo-ITG)

हैदराबाद के सबसे पॉश इलाके कोकापेट में देश का एक और सुपर-लग्जरी ठिकाना तैयार होने वाला है. ट्रिबेका डेवलपर्स (Tribeca Developers) ने 'इरा रियल्टी' (Ira Realty) के साथ मिलकर 'ट्रंप टावर्स हैदराबाद' के जल्द लॉन्च की घोषणा कर दी है. इसका आधिकारिक लॉन्च इसी साल अक्टूबर में होगा, जिसमें 'द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन' के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एरिक ट्रंप खुद शामिल होंगे.

यह प्रोजेक्ट कोकापेट के गोल्डन मील रोड पर 4 एकड़ में फैला होगा, इसमें कांच के ढांचे वाले दो 65-मंजिला टावर बनेंगे, जिनकी ऊंचाई जमीन से लगभग 800 फीट होगी. दोनों टावरों को जोड़ने के लिए 28वीं मंजिल पर हवा में लटकता हुआ एक 'स्काई ब्रिज' बनाया जाएगा, जिस पर एक एक्सक्लूसिव 'ट्रंप क्लब' भी होगा.

इसमें 3.5-BHK और 4-BHK के प्रीमियम अपार्टमेंट होंगे. घरों की शुरुआती कीमत 5 करोड़ रुपये से शुरू होकर पेंटहाउस के लिए 18 करोड़ रुपये तक जाती है.

सम्बंधित ख़बरें

Rapido
फर्जी रेपिडो ड्राइवर बन महिला को किया राइड ऑफर, खुली पोल- VIDEO
Car AccidentCar Accident
नशे में धुत युवकों ने दौड़ाई कार, बेकाबू होकर भीड़ को रौंदा... आर्मी जवान की मौत
Hyderabad Gold Dust
भारत यहां की मिट्टी में है सोना... लोग सड़क से उठाकर बेच देते हैं!
Nalsar students obejct CJI Suryakant as chief guest
'कॉकरोच कहने वाले के हाथ से डिग्री नहीं', CJI सूर्यकांत को बुलाने पर भड़के छात्र
सोशल मीडिया पर 'रेंट बॉयफ्रेंड' के नाम पर ठगी, पुलिस कमिश्नर की चेतावनी

यह भी पढ़ें: भारत के अमीर निवेशकों की पहली पसंद बना रियल एस्टेट, खूब खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी

रेवेन्यू और भारी मांग

ट्रिबेका डेवलपर्स के संस्थापक कल्पेश मेहता ने बताया कि 1,800 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट से कम से कम 3,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है. लग्जरी घरों की जबरदस्त मांग का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लॉन्च से पहले ही इसके पेंटहाउस बिक चुके हैं.

Advertisement

कल्पेश मेहता के अनुसार, "हमारे पास केवल आठ पेंटहाउस थे, लेकिन एक ही परिवार ने आकर दो पूरी मंजिलें खरीद लीं, जिससे चार पेंटहाउस एक बार में खत्म हो गए. बाद में टीम ने चार अतिरिक्त पेंटहाउस शामिल किए, और वे सभी भी बिक चुके हैं."

भारत में ट्रंप ब्रांड का विस्तार

भारत में पिछले 12 सालों के दौरान मुंबई, पुणे, गुरुग्राम, नोएडा और कोलकाता के बाद हैदराबाद छठा शहर है, जहां ट्रंप-ब्रांडेड प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है. प्रोजेक्ट को RERA रजिस्ट्रेशन मिल चुका है और इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) की बुकिंग शुरू हो चुकी है. शुरुआती रजिस्ट्रेशन कराने वाले खरीदारों को औपचारिक बिक्री शुरू होने पर प्राथमिकता दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: नोएडा के इस सेक्टर में बन रहा है ट्रंप टावर, 3BHK की कीमत 18 करोड़

इस मौके पर एरिक ट्रंप ने कहा, "भारत दुनिया के सबसे रोमांचक लग्जरी रियल एस्टेट बाजारों में से एक है और हम पहली बार ट्रंप ब्रांड को हैदराबाद लाकर बेहद खुश हैं, हैदराबाद भारत के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है और मुझे पूरा भरोसा है कि ट्रंप टावर्स हैदराबाद यहां की सबसे आइकॉनिक पहचान बनेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    कौन हैं क्रिकेटर अभिषेक पोरेल, जो रेप केस में हुए गिरफ्तार... IPL में इम्पैक्ट प्लेयर बनकर मचाई तबाही, ऋषभ पंत की जगह हुई थी एंट्री |
    Surya Grahan 2026 LIVE: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कल, जानें भारत में सूतक काल मान्य होगा या नहीं |
    Prostate Cancer के इलाज में नई उम्मीद, सिर्फ कैंसर वाली जगह का होगा इलाज, पूरा प्रोस्टेट नहीं निकालना पड़ेगा |
    कांगो में इबोला का कहर: 2011 मौतें, बिना वैक्सीन वाले स्ट्रेन ने बढ़ाई चिंता |
    प्यार, बेवफाई और सूटकेस में बंद लाश, प्रेमी के लिए पति को छोड़ा, उसी ने गला घोंटकर 2 महीने तक कमरे में छिपाए रखा राज |
    '10 हजार युवाओं को दिलाऊंगा नौकरी', बांकीपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा वादा, मांगे CV |
    हैदराबाद में ₹1800 करोड़ की लागत से बनेगा 'ट्रंप टावर्स', जानें कितनी होगी कीमत |
    Exclusive: 'अब हम भी डंडा लेकर दौड़ाएंगे...' 10 अगस्त की बर्बरता के बाद फूटा अभ्यर्थियों का गुस्सा |
    दिखते तो नहीं हैं... फिर कहां बने हैं ताजमहल में वो 22 रहस्यमयी कमरे? |
    'बबली बदमाश' बनीं श्रेयंका पाटिल! विकेट क्वीन के डांस ने लूटी महफिल
    Advertisement