अमेरिका और चीन के रिश्तों को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अच्छे संकेत दिए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते कुल मिलाकर स्थिर हैं और उनमें सुधार हो रहा है.

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जिनपिंग ने कहा कि वो अमेरिका-चीन रिश्तों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहने के लिए ट्रंप के साथ काम करने को तैयार हैं. ट्रंप के साथ मुलाकात में जिनपिंग ने बताया कि वो उनके साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध बने हुए हैं.

उन्होंने रणनीतिक स्थिरता पर आधारित चीन-अमेरिका संबंध बनाने को भी अभूतपूर्व बताया. ऐसे में शेनझेन में जारी बैठकों के बीच दोनों नेताओं की ये बातचीत द्विपक्षीय तालमेल और बड़े वैश्विक मुद्दों पर बातचीत का संकेत दे रही है.

यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर चर्चा संभव

दूसरी ओर, ट्रंप ने कहा है कि उनकी यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के मुद्दे पर पहले शी जिनपिंग से बात करने की योजना है. इसके बाद वो त्रिपक्षीय बैठक में पुतिन और जिनपिंग के साथ भी इस विषय पर चर्चा करेंगे. ट्रंप की इन टिप्पणियों से ये साफ है कि वैश्विक संघर्षों को खत्म करने की कवायद में चीन की भूमिका को भी अहम माना जा रहा है.

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बता दें कि आज शेनझेन में ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की त्रिपक्षीय वार्ता जारी है. इस दौरान तीनों नेताओं के ईरान जंग, यूक्रेन वॉर, एआई से लेकर परमाणु हथियार समेत कई मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद है.

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