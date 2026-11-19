कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाता है. इस साल देव दिवाली 24 नवंबर को मनाई जाएगी. काशी में देव दिवाली का पर्व सिर्फ दीप जलाने और घाटों को रोशन करने का उत्सव नहीं है, बल्कि इसका संबंध भगवान शिव, मां गंगा, देवताओं और सनातन परंपरा से भी जुड़ा है. मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग से देवता काशी आते हैं और गंगा के तट पर होने वाले दीपदान के साक्षी बनते हैं. यही वजह है कि काशी में देव दीपावली को बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है.

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देव दीपावली का धार्मिक महत्व

दीपक को ज्ञान, प्रकाश और शुभता का प्रतीक माना गया है और देव दीपावली को देवताओं की दीपावली कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन देवता स्वर्ग से उतरकर काशी आते हैं और गंगा के तट पर होने वाले दीपदान को देखते हैं. इस अवसर पर भगवान विश्वनाथ और मां गंगा की आराधना का विशेष महत्व होता है. इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान के बाद भगवान विष्णु और शिवजी की विधिवत पूजा के बाद दीपदान करते हैं.

काशी के 84 घाटों से जुड़ी है विशेष मान्यता

काशी के घाटों का देव दीपावली से विशेष संबंध है. मान्यता है कि काशी के 84 घाट 84 लाख योनियों के प्रतीक माने जाते हैं. गंगा के किनारे करीब 7 किलोमीटर के दायरे में फैले ये घाट काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान हैं. काशी को पहले आनंदवन के नाम से जाना जाता था. बाद में इसका नाम काशी और फिर वाराणसी प्रचलित हुआ. वाराणसी का संबंध वरुणा और असि नदियों के बीच बसे क्षेत्र से बताया जाता है. यहां गंगा उत्तरवाहिनी हैं. यानी इस स्थान पर गंगा की धारा उत्तर दिशा की ओर बहती है.

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उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर स्थित काशी में देव दीपावली का उत्सव देवताओं के आगमन और उनके स्वागत का प्रतीक है. यही वजह है कि यहां के घाटों पर दीपदान की परंपरा को बड़ी ही श्रद्धा के साथ निभाया जाता है.

त्रिपुरासुर के वध से जुड़ी देव दिवाली कथा

देव दीपावली के पीछे भगवान शिव और त्रिपुरासुर के वध की एक पौराणिक कथा प्रचलित है. कथा के अनुसार, तारकासुर के तीन पुत्र थे, जिनके नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युनमाली थे. तीनों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था. इसके बाद उन्होंने सोने-चांदी और लोहे से बने तीन विशाल भवनों का निर्माण कराया. इन्हें तीन पुरों या त्रिपुर के नाम से जाना जाता था. वरदान और अपनी शक्तियों के प्रभाव में तीनों असुरों ने देवताओं और ऋषि-मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया. उनके अत्याचारों से परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे. इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव से असुरों का संहार करने की प्रार्थना की.

देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव ने तीनों पुरों का विनाश किया. उन्होंने एक ही बाण से तीनों नगरों को नष्ट कर दिया और तारकाक्ष, कमलाक्ष तथा विद्युनमाली का वध किया. इस तरह भगवान शिव त्रिपुरांतक कहलाए. त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं ने भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना की. इसी घटना को देव दीपावली से जोड़कर देखा जाता है. यह पर्व भगवान शिव की विजय, देवताओं की प्रसन्नता और धर्म की स्थापना का प्रतीक माना जाता है.

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