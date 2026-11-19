जब किसी युवा खिलाड़ी की रगों में बचपन से क्रिकेट दौड़ रहा हो, और उसके पिता खुद टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी और कोच रहे हों, तो उस पर मैदान पर खुद को साबित करने का एक स्वाभाविक दबाव होता है. लेकिन अपने भीतर चल रहे द्वंद्व को समझना, अपनी असली पहचान को स्वीकार करना और समाज के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े होना, यह किसी भी खेल के मैदान से कहीं बड़ी और कठिन जीत होती है. हम बात कर रहे हैं अनाया बांगड़ की, जिन्हें जेंडर ट्रांजिशन से पहले दुनिया आर्यन बांगड़ के नाम से जानती थी.

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अपनी पहचान की लड़ाई के बीच क्र‍िकेटर बनने का सपना जीने वाले आर्यन ने अनाया बांगड़ बनने से पहले अपनी पढ़ाई भी बड़े बड़े संस्थानों की है. आइए जानते हैं उनकी एकेडमिक और पर्सनल प्रोफाइल...

'बचपन में ही अहसास हो गया था कि मैं भीतर से लड़की हूं'

आर्यन बांगड़ यानी अनाया का जन्म 26 दिसंबर 2000 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था. वह पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के बैटिंग कोच रहे संजय बांगड़ और कश्मीरा बांगड़ की संतान हैं. उनका एक छोटा भाई अथर्व बांगड़ भी है. उन्होंने मुंबई के माटुंगा स्थित डॉन बॉस्को हाई स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और इसके बाद मुंबई के ही रिजवी कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल की.

अनाया ने कई इंटरव्यू में खुलकर बताया है कि महज 8-9 साल की उम्र से ही उन्हें यह अहसास होने लगा था कि वे भीतर से एक लड़की हैं. लेकिन क्रिकेट के बेहद पारंपरिक और पुरुष-प्रधान माहौल के बीच उन्होंने सालों तक अपनी इन भावनाओं को दबाए रखा.

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कैसा रहा क्रिकेट करियर?

पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए अनाया ने बाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाज के रूप में क्रिकेट के मैदान पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी. उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित स्थानीय क्लब इस्लाम जिमखाना से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की. इसके अलावा उन्होंने मुंबई अंडर-16 और अंडर-23 के ट्रायल्स में भी हिस्सा लिया.

साल 2019 में उन्होंने पुडुचेरी की ओर से राष्ट्रीय अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी खेली. इस टूर्नामेंट में उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाते हुए 5 मैचों में 300 रन बनाए (जिसमें 150 रनों की एक शानदार पारी और दो अर्धशतक शामिल थे) और गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए 20 विकेट झटके. महज 18 साल की उम्र में वे इंग्लैंड चली गईं, जहां उन्होंने लीसेस्टरशायर लीग में हिंकले क्रिकेट क्लब का प्रतिनिधित्व किया.

आर्यन से अनाया बनने का सफर और सर्जरी

साल 2023 में अनाया ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और साहसिक फैसला लिया. उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने जेंडर ट्रांजिशन की घोषणा की और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) शुरू की. मार्च 2026 में उन्होंने थाईलैंड में अपनी जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी कराई. सर्जरी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट साझा करते हुए अपने पिता संजय बांगड़ का आभार जताया.

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उन्होंने लिखा था कि यह सफर उनके और उनके परिवार दोनों के लिए आसान नहीं था, लेकिन समय के साथ उनके पिता ने जिस तरह बिना किसी शर्त के उनका साथ दिया, उसी ने उन्हें यह बड़ा कदम उठाने की हिम्मत दी.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के नियम और नई राह

जेंडर ट्रांजिशन के बाद अनाया का सबसे बड़ा सपना महिला क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करना रहा है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के नियमों (विशेषकर आर्टिकल 3.7.2, जो पुरुष यौवन से गुजर चुके ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को शीर्ष महिला क्रिकेट में खेलने से रोकता है) के कारण उनके पेशेवर क्रिकेट करियर पर फिलहाल विराम लग गया है.

इसके बावजूद, अनाया ने हार नहीं मानी है. आज वे एक यूएक्स और ग्राफिक डिजाइनर और उद्यमी के रूप में काम कर रही हैं. इसके साथ ही वे सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स) और 'राइज एंड फॉल' जैसे रियलिटी शोज के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और खेलों में समावेशिता के लिए मजबूती से अपनी आवाज उठा रही हैं.

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