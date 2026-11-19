अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी डीआईए द्वारा जारी एक खुफिया रिपोर्ट में एक दुर्लभ तस्वीर सामने आई है. इस तस्वीर में एक अकेला अंतरिक्ष यान दिखाई दे रहा है, जिसके पेलोड बे के दरवाजे खुले हुए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह चीन का सीक्रेट स्पेसप्लेन शेनलॉन्ग हो सकता है. न तो डीआईए ने और न ही बीजिंग ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की है, लेकिन यह तस्वीर चीन के रीयूजेबल स्पेसप्लेन प्रोजेक्ट पर फिर से चर्चा का केंद्र बन गई है.

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शेनलॉन्ग अमेरिकी एक्स-37बी स्पेसप्लेन के समान माना जाता है. 2020 से अब तक कई एक्सपेरिमेंटल मिशन उड़ा चुका है. इस अंतरिक्षयान की तस्वीर ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर ऐसे रीयूजेबल ऑर्बिटल वाहनों का एक पूरा बेड़ा तैयार किया जाए तो वह कितनी तेजी से धरती के किसी भी टारगेट तक पहुंच सकता है.

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इस सवाल का जवाब शीआन स्थित नॉर्थवेस्टर्न पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी के रिसर्चकर्ताओं ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन अध्ययन के जरिए देने की कोशिश की है. डू चोंगरुई और उनकी टीम द्वारा किया गया यह अध्ययन अक्टूबर के अंत में पीयर-रिव्यूड जर्नल एक्टा एरोनॉटिका एट एस्ट्रोनॉटिका सिनिका में प्रकाशित हुआ.

अध्ययन में पाया गया कि अगर 40 रीयूजेबल स्पेसप्लेन को निचली पृथ्वी ऑर्बिट यानी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात किया जाए तो वे धरती के लगभग किसी भी बिंदु की ओर अवरोहण शुरू करने के लिए अधिकतम ढाई मिनट का इंतजार करेंगे. दुनिया के अधिकांश आबादी वाले क्षेत्रों यानी 60 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच यह प्रतीक्षा समय घटकर करीब एक मिनट रह सकता है.

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ये आंकड़े केवल टारगेट तक आना शुरू करने से पहले के प्रतीक्षा समय को दर्शाते हैं, टारगेट तक पहुंचने के कुल समय को नहीं. एक बार डी-ऑर्बिट जलाने के बाद हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को वायुमंडल में गति कम करने और टारगेट की ओर निर्देशित होने में अभी भी कई दस मिनट लग सकते हैं.

एआई आधारित ऑर्बिट सिस्टम की भूमिका

पारंपरिक समान दूरी वाली सैटेलाइट व्यवस्था के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सुदृढीकरण अधिगम का उपयोग किया. उन्होंने 40 बिना चालक वाले वाहनों को असमान और असममित पैटर्न में व्यवस्थित किया. विभिन्न ऑर्बिट झुकावों और असमान दूरी का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित किया गया कि धरती के किसी भी स्थान के ऊपर हमेशा कम से कम एक वाहन ऐसी स्थिति में हो जहां से वह तुरंत अवरोहण शुरू कर सके.

पारंपरिक वॉकर सैटेलाइट कॉन्फिगरेशन में यह अधिकतम अंतराल 8.6 मिनट का था, जबकि एआई अनुकूलित व्यवस्था ने इसे घटाकर 2.5 मिनट कर दिया. आबादी वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से यह समय और भी कम हो गया, हालांकि ध्रुवीय क्षेत्रों का कवरेज कुछ कमजोर पड़ गया. अध्ययन में शेनलॉन्ग के वास्तविक विनिर्देशों के बजाय सीएवी-एच जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन मॉडल का उपयोग किया गया, जिसकी अधिकतम रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर से अधिक और पार्श्व मैन्यूवर क्षमता भी काफी अच्छी बताई गई है.

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यह अध्ययन मुख्य रूप से सैद्धांतिक और कंप्यूटर आधारित है, लेकिन इसके संभावित सैन्य अनुप्रयोगों पर व्यापक चर्चा हो रही है. अगर ऐसे स्पेसप्लेन ऑर्बिट में स्थायी रूप से तैनात रहें और जरूरत पड़ने पर तेजी से उतर सकें तो यह पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे सकता है. ये वाहन अप्रत्याशित दिशाओं से आ सकते हैं और मौजूदा रक्षा व्यवस्थाओं को चकमा देने में सक्षम हो सकते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी क्षमता किसी भी देश को वैश्विक स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया देने की ताकत प्रदान कर सकती है. हालांकि चीन आधिकारिक तौर पर शेनलॉन्ग कार्यक्रम को रीयूजेबल अंतरिक्ष तकनीक के परीक्षण से जोड़ता है, लेकिन कई विश्लेषक इसके सैन्य उपयोग की संभावना से इनकार नहीं करते. साथ ही इस तकनीक के नागरिक उपयोग भी संभव हैं, जैसे आपदा राहत में तेजी से पहुंच या वैश्विक परिवहन में क्रांति.

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तकनीकी चुनौतियां और वर्तमान स्थिति

इतने बड़े बेड़े को वास्तविकता में उतारना आसान नहीं होगा. स्पेसप्लेन को बार-बार इस्तेमाल योग्य बनाना, उन्हें लंबे समय तक ऑर्बिट में बनाए रखना, ईंधन और रखरखाव की व्यवस्था करना तथा सटीक नियंत्रण सुनिश्चित करना बड़ी चुनौतियां हैं. शेनलॉन्ग ने अब तक सीमित संख्या में प्रयोगात्मक उड़ानें भरी हैं.

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40 वाहनों का बेड़ा तैयार करना और उसे लगातार ऑपरेटट रखना चीन की अंतरिक्ष क्षमता के लिए बहुत बड़ा कदम होगा. स्टडी केवल सिमुलेशन पर आधारित है और वास्तविक उड़ान परीक्षणों से इसकी पुष्टि अभी बाकी है. फिर भी यह रिसर्च चीन की हाइपरसोनिक और रीयूजेबल अंतरिक्ष तकनीक में बढ़ती रुचि को रेखांकित करता है.

इस अध्ययन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक चर्चा को बढ़ावा दिया है. कई देश अंतरिक्ष आधारित त्वरित वैश्विक स्ट्राइक क्षमताओं पर नजर रखे हुए हैं. अमेरिका का एक्स-37बी कार्यक्रम भी लंबे समय से इसी दिशा में काम कर रहा है. अगर चीन इस दिशा में आगे बढ़ता है तो अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है.

साथ ही यह तकनीक शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए भी द्वार खोल सकती है. अंत में यह अध्ययन दर्शाता है कि आधुनिक अंतरिक्ष तकनीक सिर्फ खोज तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वह रणनीतिक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करने वाली बनती जा रही है. भविष्य में ऐसे सिमुलेशन वास्तविक प्रणालियों में कैसे परिवर्तित होते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा.

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