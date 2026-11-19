दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के शीर्ष नेता- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आज महामुलाकात होने वाली है. तीनों नेता गुरुवार (19 नवंबर 2026) को चीन में त्रिपक्षीय बैठक करेंगे.

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ट्रंप और पुतिन एपेक (APEC) के लिए चीन में मौजूद हैं और ट्रंप इस मीटिंग के साथ अपने एशिया दौरे का समापन करेंगे. चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, तीनों नेताओं के बीच ये त्रिपक्षीय बैठक 19 नवंबर को शेनझेन में होगी.

व्हाइट हाउस ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि ये बैठक गुरुवार को चीनी समयानुसार दोपहर 2:30 बजे (भारतीय समयानुसार दोपहर 12:00 बजे) शुरू होगी. ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की ये ऐतिहासिक बैठक करीब 60 मिनट चलने की उम्मीद है.

चीन और रूस को ट्रंप ने बताया 'दुश्मन'

शेनझेन में अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने चीन, रूस और ईरान को लेकर कई बड़े बयान दिए. शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से एक साथ मिलने के फायदे पर उन्होंने कहा कि दोनों साथ काम करते हैं और उनके बीच एक रिश्ता है, जो कभी नहीं होने चाहिए थे. उनके मुताबिक, दोनों स्वाभाविक रूप से दुश्मन हैं, लेकिन ऊर्जा के मुद्दे पर ओबामा की वजह से वो करीब आ गए.

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ईरान जंग खत्म करने में चीन और रूस की मदद मांगने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वो मदद मांगने नहीं जा रहे हैं और दोनों देशों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है, क्योंकि न तो उन्होंने गोली चलाई और न ही पानी में जहाज उतारे. ईरान पर ट्रंप ने कहा कि वो एक टिकाऊ समझौता चाहते हैं, जो कमजोर राष्ट्रपति आने पर भी कायम रहे और वो जल्द ही इसे एक या दूसरे तरीके से खत्म कर देंगे.

इस दौरान ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान के गैस और जैविक हथियारों की ओर बढ़ने के संकेत हैं और ऐसा होने पर अमेरिका उन्हें पूरी तरह मिटा देगा. चीन से अपने रिश्तों को उन्होंने सम्मान और बेहतरीन संबंध बताते हुए शेनझेन में मिले स्वागत को चीन के इतिहास में पहली बार हुई घटना और बड़ी जीत बताया.

प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे जिनपिंग

शेनझेन में कूटनीतिक पहल के कई नजारे भी दिखे. जब ट्रंप शेनझेन एयरपोर्ट पहुंचे, तो शी जिनपिंग ने अपना सालों पुराना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले भी लगाया.

वहीं, त्रिपक्षीय वार्ता से पहले ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग को एक फोटो सेशन के दौरान साथ देखा गया. इस दौरान तीनों नेताओं ने हाथ मिलाकर एक-दूसरे का अभिवादन किया.

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त्रिपक्षीय वार्ता से पहले ट्रंप और शी जिनपिंग द्विपक्षीय बैठक और वर्किंग लंच करेंगे. इसके अलावा अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के मुताबिक, ट्रंप और पुतिन के बीच भी वन-ऑन-वन मुलाकात होगी. हालांकि रूसी अधिकारियों ने बताया कि इस बैठक में किसी बड़े स्तर की द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी.

परमाणु हथियारों पर ट्रंप का जोर, चीन को आपत्ति

तीनों महाशक्तियों की इस बैठक में वैश्विक संघर्षों, AI और परमाणु हथियारों में कटौती जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. ट्रंप चाहते हैं कि परमाणु हथियार पर कंट्रोल इस वार्ता का अहम मुद्दा बने. हालांकि, चीन इस मुद्दे को बैठक के केंद्र में रखने का विरोध कर रहा है. चीन का तर्क है कि अमेरिका और रूस के पास कहीं बड़े परमाणु जखीरे हैं, इसलिए वो ऐसी बातचीत में शामिल होने से बचता रहा है.

यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट और व्यापार पर भी नजरें

इस बैठक में ईरान संकट भी एक अहम मुद्दा बन सकता है. चीन, ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और उसके कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, जिससे तेहरान से जुड़े संघर्ष में बीजिंग के बड़े आर्थिक हित जुड़े हैं. वहीं, यूक्रेन में रूस के युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप के दूतों ने कूटनीतिक कोशिशें तेज की हैं. इसमें युद्ध के बाद की सुरक्षा गारंटी और आर्थिक पुनर्निर्माण पर यूरोपीय नेताओं के साथ भी चर्चा होनी है.

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यह भी पढ़ें: जिनपिंग स्टाइल! मेहमान ट्रंप को पहले टैरिफ पर सुनाया, फिर बाहें फैलाकर किया स्वागत

इससे पहले बुधवार को एक भाषण में शी जिनपिंग ने 'मुक्त और खुले व्यापार' पर बात करते हुए खुद को एक स्थिर वैश्विक साझेदार के रूप में पेश किया था. उन्होंने टैरिफ बढ़ाने और सख्त विदेश नीति अपनाने वाले ट्रंप के रुख से अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश की थी.

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