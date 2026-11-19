भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल के दाम घटा (Petrol Price Cut In Pakistan) दिए हैं. नए संशोधन के बाद अब पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत घटकर 325 रुपये प्रति लीटर हो गई है. वहीं दूसरी ओर शहबाज शरीफ सरकार ने डीजल की कीमतों को यथावत रखा है. नई कीमतें 18 नवंबर से लागू हो गई हैं.

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अब देश में पेट्रोल-डीजल का क्या भाव?

डॉन की रिपोर्ट में ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी (OGRA) की ओर से इस संबंध में जारी किए गए नोटिफिकेशन के आधार पर बताया गया है कि इस महीने Petrol Price Cut का ये लगातार 11वां दौर है. जहां पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस घटकर 325 पाकिस्तान रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि हाई-स्पीड डीजल की कीमत (Pakistan HSD Price) 358 PKR प्रति लीटर है.

युद्ध के दौरान आसमान पर थे दाम

बता दें कि पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आग की सबसे बड़ी वजह अमेरिका-ईरान का युद्ध बना. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि US-Iran War की शुरुआत से ठीक पहले 28 फरवरी को पाकिस्तान में 1 लीटर हाई स्पीड डीजल का दाम 281 रुपया प्रति लीटर था, लेकिन Middle East War जब चरम पर पहुंचा, तो बीते 3 अप्रैल को डीजल की कीमत 520.35 प्रति लीटर पर पहुंच गई थी.

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न सिर्फ डीजल की कीमतों में रॉकेट की रफ्तार से इजाफा हुआ, बल्कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत भी रिकॉर्ड तेजी से बढ़ी थी. युद्ध की शुरुआत से पहले देश में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 260 रुपये प्रति लीटर के आसपास था, जो 3 अप्रैल को 458.41 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया था.

पाकिस्तान में फ्यूल पर बंपर टैक्स

यहां बता दें कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार देश में पेट्रोल-डीजल पर तगड़ा टैक्स वसूलती है. डॉन के मुताबिक, सरकार पेट्रोल पर 114 रुपये प्रति लीटर, तो वहीं डीजल पर 100 रुपये प्रति लीटर टैक्स और ड्यूटी वसूल रही है. यूनाइटेड स्टेट्स (US) के क्रूड और फ्यूल इन्वेंटरी में बढ़ोतरी के बाद इंटरनेशनल तेल की कीमतों में भी गिरावट आई है.

PAK की फ्यूल रिलीफ स्कीम

बीते 2 नवंबर को 30 दिनों के लिए घोषित एक व्यवस्था के तहत, तेल रिफाइनरियां पेट्रोलियम लेवी में योगदान देंगी. इसका असर ये होगा कि सरकार ग्राहकों के लिए पेट्रोल की कीमतें 14.71 रुपये प्रति लीटर तक कम करने में सक्षम होगी. इसके अलावा मिडिल ईस्ट के हालात के बाद फ्यूल की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए सरकार ने 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर फ्यूल रिलीफ स्कीम शुरू की थी, इसमें मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800cc तक की इंजन कैपेसिटी वाली गाड़ियां शामिल हैं.

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कच्चे तेल में गिरावट का असर

US डेटा में पिछले हफ्ते कच्चे तेल और फ्यूल के स्टॉक में बढ़ोतरी दिखाए जाने के बाद बुधवार सुबह इंटरनेशनल तेल की कीमतों में गिरावट आई. हालांकि, US और ईरान से जुड़े हमलों और होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग में रुकावटों ने गिरावट को कम कर दिया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में Crude Oil Price पर नजर डालें, ब्रेंट क्रूड की कीमत 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि WTI Crude Oil Price 83 डॉलर प्रति बैरल, इसके अलावा मर्बन क्रूड ऑयल प्राइस 91 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर आ गया. नेचुरल गैस की बात करें, तो ये सस्ती होकर 3.347 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी.

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