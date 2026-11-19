भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्ते काफी जटिल हैं. इन तीनों देशों का इतिहास और संस्कृति तो एक जैसी है ही लेकिन इनके बीच राजनीतिक तनाव और सरहदों की तल्खी चर्चा में रहती है. लेकिन एक वजह से इन तीनों देशों का नाम पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट की दुनिया में एक साथ लिया जा रहा है और इसके पीछे दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती है.

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मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों देशों की कंटेस्टेंट हिस्सा ले रही हैं और तीनों के बीच खूब प्यार देखने को मिल रहा है. प्यूर्टो रिको में मिस यूनिवर्स के एक इवेंट से इतर इन तीनों देशों की प्रतिनिधि एक साथ आईं और उन्होंने आपसी सौहार्द (सिस्टरहुड) का जश्न मनाया.

इस प्रतियोगिता के बीच तीनों पड़ोसी देशों की सुंदरियों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

ट्राई ब्यूटी क्वीन्स ने शेयर की दोस्ती की तस्वीरें

तीनों ब्यूटी क्वीन्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट के कैप्शन में बांग्लादेश की समीरा खान माही ने लिखा, 'देश अलग हैं, झंडे अलग हैं, लेकिन प्यार और दोस्ती एक जैसी है. सरहद क्या रिश्ते के बीच कोई भी नहीं आ सकता. मिस यूनिवर्स में खूबसूरत इन पलों के साथ शेयर करके बेहद खुशी हो रही है. पोस्ट में #Sisterhood हैशटैग का भी इस्तेमाल किया गया.'

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इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान की मिसबाह अरशद ने लिखा, 'अपनी खूबसूरत बहनों काजिया लिज मेजो और समीरा खान माही के साथ.'

किसने क्या-क्या पहना

इस फोटो को खिंचवाते हुए तीनों सुंदरियों ने बेहद खूबसूरत आउटफिट पहने थे. भारत की काजिया लिज मेजो ने बरगंडी रंग के को-ऑर्ड सेट पहना था जिसमें एक स्ट्रैपलेस टॉप और ट्राउजर शामिल थे. इस आउटफिट को लग्जरी वेस्टर्न-वियर ब्रांड रोजा डेम ने डिजाइन किया था.

वहीं, बांग्लादेश की समीरा खान समीरा पाउडर ब्लू कलर के कस्टम-फिट ब्लेजर कम टॉप और टेलर्ड पैंट्स वाले पावर सूट में नजर आईं. वो इस लुक में काफी अट्रैक्टिव लग रही थीं.

पाकिस्तान की मिसबाह भी मॉर्डन वेस्टर्न आउटफिट में नजर आईं जिसमें एक शर्ट, एक स्कर्ट और कढ़ाई वाला कोर्सेट था.

इस दौरान तीनों सुंदरियों ने अपने-अपने देश का सैश पहना हुआ था.

दक्षिण एशियाई देशों की इन सुंदरियों का यह भावुक और सौहार्दपूर्ण अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. मिस यूनिवर्स फिनाले 24 नवंबर 2026 को प्यूर्टो रिको के सैन जुआन में में आयोजित किया जाएगा.

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