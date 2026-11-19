वाराणसी और पूर्वांचल के क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. काशी के गंजारी में बन रहा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उद्घाटन के लिए तैयारियों के अंतिम दौर में है. बुधवार (18 नवंबर) को ICC चेयरमैन जय शाह के दौरे के बाद इसके उद्घाटन को लेकर हलचल तेज हो गई है. संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेडियम का उद्घाटन कर सकते हैं. हालांकि, अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है.

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जय शाह बुधवार शाम करीब 6:10 बजे गंजारी स्टेडियम पहुंचे. उन्होंने लगभग दो घंटे तक स्टेडियम का निरीक्षण किया. इस दौरान ग्राउंड, पवेलियन, दर्शक दीर्घा, स्टैंड और कार्यालयों का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य और वहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी भी ली. निरीक्षण के दौरान कई बिंदुओं पर सवाल पूछे और जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

इस मौके पर वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

महादेव की थीम पर बना है स्टेडियम

करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा गंजारी स्टेडियम अपनी बनावट को लेकर भी खास है. इसके आर्किटेक्चर में भगवान शिव और काशी की धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी.

स्टेडियम के छह फ्लडलाइट टावर त्रिशूल के आकार में बनाए गए हैं, जबकि मीडिया सेंटर को डमरू जैसी आकृति दी गई है. मुख्य प्रवेश द्वार का डिजाइन बेलपत्र से प्रेरित है. वहीं, स्टेडियम की छत पर अर्धचंद्राकार संरचना बनाई गई है.





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दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ियों का डिजाइन काशी के ऐतिहासिक घाटों से प्रेरित है. इस तरह यहां क्रिकेट के रोमांच के साथ काशी की सांस्कृतिक पहचान भी नजर आएगी.

बनारस स्टेड‍ियम में कितने दर्शक बैठ सकते हैं?

गंजारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता करीब 30 हजार है. मुख्य मैदान में नौ क्रिकेट पिच बनाई गई हैं. इसके अलावा अलग अभ्यास मैदान में पांच पिच की व्यवस्था की गई है.

खिलाड़ियों की सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा गया है. स्टेडियम में दो जिम बनाए गए हैं. दोनों टीमों के लिए अलग-अलग जकूजी (हाइड्रोथेरेपी वाला वर्लपूल बाथटब) की सुविधा भी होगी.





स्टेडियम में कुल छह प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें दर्शकों और वीआईपी के लिए निर्धारित किया गया है. खिलाड़ियों के आने-जाने के लिए अलग प्रवेश द्वार बनाया गया है. दर्शकों के लिए मुख्य प्रवेश रिंग रोड की तरफ से होगा.

वाराणसी क्रिकेट स्टेड‍ियम में क्या-क्या सुव‍िधाएं?

स्टेडियम में कॉर्पोरेट सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. पहली मंजिल पर 17 और दूसरी मंजिल पर 15 कॉर्पोरेट बॉक्स बनाए गए हैं. यानी यहां कुल 32 कॉर्पोरेट बॉक्स होंगे.

फिलहाल स्टेडियम में करीब 1500 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है. भविष्य में इसे बढ़ाकर 2500 वाहनों तक किया जा सकता है.

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स्टेडियम के फ्लडलाइट टावर 65 मीटर ऊंचे हैं. हर टावर पर 95 लाइटें लगाई गई हैं और प्रत्येक लाइट की क्षमता 1.5 किलोवाट है. मैदान की बाउंड्री भी 65 मीटर रखी गई है.





वाराणसी के स्टेड‍ियम से किसे होगा फायदा?

गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शुरू होने से वाराणसी के साथ पूरे पूर्वांचल के क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. यहां इंटरनेशनल मुकाबले आयोजित होने से स्थानीय खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा.

इसके अलावा खेल पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ होटल, परिवहन और स्थानीय कारोबार को भी फायदा पहुंच सकता है. जय शाह के निरीक्षण के बाद अब स्टेडियम के उद्घाटन को लेकर चर्चाएं तेज हैं. दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.



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