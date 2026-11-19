भारतीय बाजार में जेएसडब्लू अपने ब्रांड के तहत पहली कार लॉन्च करने वाली है. कंपनी अगले महीने की शुरुआत में अपनी पहली कार के तौर पर कॉम्बैट एसयूवी को पेश करेगी. जेएसडब्लू इस कार के साथ भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक अलग ब्रांड के तौर पर भी एंट्री करने वाली है. हाल में ही इस कार को स्पॉट किया गया है.

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कॉम्बैट को बिना किसी कैमोफ्लॉज के देखा गया है. गुजरात के दमन में इस कार का टीवीसी ऐड शूट चल रहा था, जहां इसे देखा गया है. इससे कार के प्रोडक्शन रेडी एक्सटीरियर को पहली बार साफ-साफ देखा गया है.

जेएसडब्लू मोटर्स की पहली कार 3 दिसंबर को आएगी. कॉम्बैट को कंपनी प्लग-इन हाइब्रिड रूप में लॉन्च कर सकती है. ये कार ग्लोबल मार्केट में आने वाली जेटूर टी2 का रिबैज्ड वर्जन होगी. कार के फ्रंट ग्रिल पर कॉम्बैट (COMBAT) लिखा मिलेगा. आइए जानते हैं इस एसयूवी में क्या कुछ खास होने वाला है.

कॉम्बैट में क्या होगा खास?

जेएसडब्लू कॉम्बैट के एक्सटीरियर और इंटीरियर में जेटूर टी2 के मुकाबले बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. इसमें साफ-सुथरा डैशबोर्ड मिलेगा, जिस पर 15.6 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिल सकता है. इसके साथ कंपनी 10.6 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दे सकती है. ये कार फोर स्पोक वाली स्टीयरिंग व्हील के साथ आ सकती है.

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एसयूवी में 12 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, पैनोरोमिक सनरूफ, 540 डिग्री कैमरा (360 डिग्री के साथ अंडर फ्लोर व्यू), पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एबिएंट लाइटिंग, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ कई दूसरे फीचर्स मिल सकते हैं. भारत में कंपनी इस कार को प्लग-इन हाइब्रिड अवतार में लॉन्च कर सकती है.

इंजन, बैटरी और रेंज

ग्लोबल मार्केट में आने वाली प्लग-इन हाइब्रिड कार की बात करें, तो उसमें 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. इसके साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 18.4kWh की बैटरी का सेटअप आता है. इसका कंबाइन्ड आउटपुट 360 एचपी की पावर और 610 एनएम टॉर्क के रूप में मिलता है. कार में 3 स्पीड वाला हाइब्रिड ट्रांसमिशन मिलता है.

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18.4kWh की ये बैटरी ग्लोबल मार्केट में 90 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर करती है. बैटरी को 6.6kW का एसी चार्जर इस्तेमाल करके 3 घंटे में 30 से 100 परसेंट तक चार्ज किया जा सकता है. वहीं 50kW के डीसी चार्जर की मदद से इसे 27 मिनट में 30 परसेंट से 80 परसेंट तक चार्ज किया जा सकता है.

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भारत में कंपनी इस एसयूवी को किन बदलावों के साथ लॉन्च करेगी, ये साफ नहीं है. जेएसडब्लू कॉम्बैट को कंपनी 40 लाख रुपये की अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च कर सकती है. भारत में कंपनी अपनी वेबसाइट लॉन्च कर चुकी है, जिस पर बायर्स अपना इंटरेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं. फिलहाल कार की बुकिंग शुरू नहीं हुई है.

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