मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के जंगलों में अपनी धमक बना रहा एक चीता इन दिनों वन विभाग के लिए खास निगरानी में है. चंबल के बीहड़ों और जंगलों को पार करते हुए यह चीता कभी धौलपुर तो कभी करौली के जंगलों में पहुंच रहा है. खास बात यह है कि इस बार उसका मूवमेंट केवल रास्ता बदलने तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि वह इस पूरे लैंडस्केप में अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश भी कर रहा है. धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व एरिया के बफर जोन में लगातार उसकी गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं. वन विभाग की टीमें सैटेलाइट कॉलर और मैदानी गश्त के जरिए उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं. इस चीते की एक और खास पहचान है. अब तक KGP-3 कोड से पहचाने जाने वाले इस चीते का नाम बदलकर KGP-13 कर दिया गया है.

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धौलपुर से करौली पहुंचा चीता, 3 नवंबर से लगातार मूवमेंट

कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता KGP-13 तीन नवंबर से धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व एरिया में विचरण कर रहा है. हाल ही में उसने एक बार फिर अपनी लोकेशन बदली और धौलपुर की सीमा से निकलकर देवरा पिपरौनी के रास्ते करौली के जंगलों में प्रवेश कर गया. चंबल नदी के आसपास फैले बीहड़ और वन क्षेत्र इस चीते के मूवमेंट के लिए महत्वपूर्ण रास्ता बन रहे हैं. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, चीते का इस इलाके में आना कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी इसी साल मई में वह यहां पहुंचा था और कई दिनों तक जंगलों में रुका रहा था. अब एक बार फिर उसकी वापसी ने इस क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से चर्चा में ला दिया है.

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पेड़ों पर गंध छोड़कर बना रहा अपनी टेरिटरी

चीते के लगातार मूवमेंट के पीछे इस इलाके की प्राकृतिक परिस्थितियां भी अहम मानी जा रही हैं. धौलपुर-करौली के जंगलों में वन्यजीवों की अच्छी मौजूदगी है. यहां उसके शिकार के लिए पर्याप्त प्री-बेस यानी संभावित शिकार वाले वन्यजीव भी मौजूद हैं. इसके अलावा कूनो से लगा चंबल का वन क्षेत्र दोनों इलाकों के बीच वन्यजीवों की आवाजाही के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराता है. वन विभाग को चीते द्वारा पेड़ों पर खरोंच मारने और गंध छोड़कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के संकेत मिले हैं. इसे टेरिटरी मार्किंग यानी अपना क्षेत्र चिह्नित करने की गतिविधि से जोड़कर देखा जा रहा है. चीतों को अपने विचरण क्षेत्र के लिए काफी बड़े इलाके की जरूरत होती है. इसी वजह से वे लंबी दूरी तक आवाजाही करते हैं. KGP-13 का करौली की ओर जाना भी इसी गतिविधि का हिस्सा माना जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, उसके वापस धौलपुर की ओर आने की भी संभावना है, क्योंकि इस क्षेत्र में वह पहले अपनी गंध के जरिए मौजूदगी दर्ज करा चुका है.

कौन है KGP-13, क्यों बदला गया चीते का कोड?

राजस्थान के जंगलों में विचरण कर रहा KGP-13 कूनो की प्रसिद्ध मादा चीता गामिनी और नर चीता पावक की संतान है. अब तक इसे KGP-3 कोड से पहचाना जाता था, लेकिन इसकी पहचान में बदलाव करते हुए नया कोड KGP-13 कर दिया गया है. गामिनी कूनो में जन्मे शावकों की वजह से भी चर्चा में रही है. KGP-13 उसी की तीसरी संतान है. इसी पहचान के आधार पर उसके कोड में बदलाव किया गया है. अब वन विभाग और वन्यजीवों से जुड़े अधिकारी इसे KGP-13 के नाम से पहचान रहे हैं. खास बात यह है कि धौलपुर-करौली के जंगलों में अकेला KGP-13 ही नहीं घूम रहा. इसी लैंडस्केप में KOMG-4 नाम का एक अन्य चीता भी मौजूद है. इस तरह राजस्थान के इस वन क्षेत्र में दो चीतों की मौजूदगी दर्ज की जा रही है. दोनों की गतिविधियों पर वन विभाग नजर बनाए हुए है.

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धौलपुर से रावतभाटा तक 400 किलोमीटर का चीता कॉरिडोर बनाने की योजना

राजस्थान में चीतों की बढ़ती आवाजाही के बीच चीता कॉरिडोर विकसित करने की योजना भी महत्वपूर्ण हो गई है. नवंबर 2024 में राज्य सरकार के निर्देश पर रणथंभौर के सवाई विलास होटल में राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी. इसमें दोनों राज्यों के बीच चीता कॉरिडोर विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई थी. प्रस्ताव के तहत धौलपुर से लेकर रावतभाटा तक करीब 400 किलोमीटर के वन क्षेत्र को चीता कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना पर विचार हुआ था. इस कॉरिडोर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुल 27 वन मंडलों के क्षेत्र को शामिल करने की बात सामने आई थी. इस योजना का उद्देश्य चीतों की आवाजाही के लिए जंगलों के बीच बेहतर संपर्क विकसित करना है, ताकि उन्हें एक सीमित क्षेत्र तक निर्भर न रहना पड़े. हालांकि, इस प्रस्ताव पर अंतिम सरकारी फैसले और क्रियान्वयन की स्थिति अलग से स्पष्ट होना बाकी है.

क्या राजस्थान बन सकता है चीतों का नया ठिकाना?

कूनो से निकलकर राजस्थान के जंगलों तक चीतों की लगातार आवाजाही वन्यजीव संरक्षण के नजरिए से महत्वपूर्ण मानी जा रही है. धौलपुर और करौली के जंगलों में शिकार की उपलब्धता, चंबल के बीहड़ और आसपास के वन क्षेत्र चीतों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करते हैं. धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व एरिया के बफर जोन के उप वन संरक्षक वी. चेतन कुमार के मुताबिक, क्षेत्र में KGP-13 के साथ KOMG-4 की मौजूदगी भी दर्ज की जा रही है. वन विभाग सैटेलाइट कॉलर और मैदानी निगरानी के माध्यम से उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है. अब देखने वाली बात होगी कि KGP-13 कितने समय तक करौली के जंगलों में रहता है और क्या वह दोबारा धौलपुर की ओर लौटता है. फिलहाल चंबल के बीहड़ों से लेकर करौली के जंगलों तक उसकी आवाजाही ने राजस्थान में चीता कॉरिडोर की संभावनाओं को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.

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