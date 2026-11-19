भारत में जब ज्यादातर क्रिकेट प्रेमी सोए पड़े थे, तब न्यूजीलैंड में जसप्रीत बुमराह और भारतीय तेज गेंदबाज कहर बरपा रहे थे. सुबह नींद खुली तो स्कोरबोर्ड पर न्यूजीलैंड के पांच विकेट गिर चुके थे. भारतीय प्रशंसकों के लिए यह किसी सुखद अहसास से कम नहीं था. लेकिन दिन आगे बढ़ा तो तस्वीर बदलने लगी. हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को ऐसा छकाया कि सुबह की खुशी धीरे-धीरे चिंता में बदल गई.

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दरअसल, न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में जब पहले टेस्ट का खेल शुरू हुआ, तब भारत में तड़के 3:30 बज रहे थे. जाहिर है, उस वक्त ज्यादातर भारतीय क्रिकेट प्रेमी गहरी नींद में थे. उधर, मैदान पर जसप्रीत बुमराह और उनके साथी गेंदबाज कीवी बल्लेबाजों पर कहर बरपा रहे थे. सुबह जब भारत में लोगों की नींद खुली तो न्यूजीलैंड के पांच विकेट गिर चुके थे. स्कोरबोर्ड पर 70 रन देखकर भारतीय प्रशंसकों को लगा कि टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की है. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इस खुशी को चिंता में बदल दिया.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में पहले टेस्ट के शुरुआती दिन का खेल कुछ ऐसा ही उतार-चढ़ाव लेकर आया. टॉस जीतकर शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी चुनी और भारतीय तेज गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को सही साबित करने में देर नहीं लगाई. हरी घास वाली पिच पर बुमराह ने अपनी धार दिखाई तो बाकी तेज गेंदबाजों ने भी उनका अच्छा साथ दिया. एक समय न्यूजीलैंड का स्कोर 70 रन पर पांच विकेट था. लग रहा था कि भारत पहले ही दिन मेजबान टीम को सस्ते में समेट देगा. लेकिन इसके बाद निकोल्स और फिलिप्स ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

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बुमराह ने कीवी बल्लेबाजों के होश उड़ाए

वेलिंगटन में नई गेंद के साथ भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की. बुमराह ने अपनी सटीक लाइन-लेंथ और सीम मूवमेंट से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. टॉम लैथम को शुरुआती झटका लगा तो डेवोन कॉनवे भी ज्यादा देर नहीं टिक सके. अंशुल कंबोज ने कॉनवे को पवेलियन भेजा.

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इसके बाद बुमराह ने डेरिल मिचेल और टॉम ब्लंडेल को अपना शिकार बनाया. आकाश दीप ने रचिन रवींद्र को आउट कर न्यूजीलैंड की मुश्किलें और बढ़ा दीं. पहले सेशन में न्यूजीलैंड ने 60 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे. बाद में पांचवां विकेट गिरने के साथ स्कोर 70/5 हो गया.

भारत में सुबह जब दर्शकों ने स्कोर देखा होगा तो उन्हें लगा होगा कि भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया है. बुमराह की अगुवाई में तेज गेंदबाजों ने वही किया था, जिसकी उनसे उम्मीद थी.

निकोल्स ने संभाली न्यूजीलैंड की डूबती नैया

न्यूजीलैंड की पारी को संभालने की जिम्मेदारी हेनरी निकोल्स ने उठाई. भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली नहीं था. छह टेस्ट में उनका एवरेज महज 13.55 था और उच्चतम स्कोर 44 रन था. इसके बावजूद न्यूजीलैंड ने उन्हें केन विलियमसन की जगह तीसरे नंबर पर उतारने का भरोसा दिखाया और उन्होंने इस भरोसे को सही साबित किया.

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निकोल्स ने पहले विकेट बचाने पर ध्यान दिया और फिर खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाना शुरू किया. दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स ने उनका साथ दिया. दोनों ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाना शुरू कर दिया.

निकोल्स ने अपने टेस्ट करियर का 12वां शतक पूरा किया. इस उपलब्धि के साथ वह न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने वालों में जॉन राइट और ब्रेंडन मैक्कुलम के बराबर पहुंच गए. खास बात यह रही कि बेसिन रिजर्व में यह उनका पांचवां शतक था. इस मैदान पर उनसे ज्यादा शतक केन विलियमसन के नाम हैं.

फिलिप्स की आक्रामकता, रणनीति हुई बेअसर

निकोल्स जहां एक छोर पर पारी को मजबूती दे रहे थे, वहीं ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया. उन्होंने जरूरत के मुताबिक रक्षात्मक खेल दिखाया तो मौका मिलते ही आक्रामक शॉट भी लगाए.

दोनों ने छठे विकेट के लिए नाबाद 173 रन जोड़ दिए. सुबह जिस न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, उसने दिन का अंत 243 रन पर पांच विकेट के साथ किया. फिलिप्स 94 रन बनाकर नाबाद रहे.

इस साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजी की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर दी. नई गेंद से विकेट निकालने के बाद टीम के पास पुरानी गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करने की प्रभावी योजना नजर नहीं आई.

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प्रसिद्ध कृष्णा की शॉर्ट बॉल का नहीं चला जादू

गेंद पुरानी होने के बाद भारतीय गेंदबाजों को विकेट निकालने में मुश्किल होने लगी. प्रसिद्ध कृष्णा को शॉर्ट पिच गेंदों के जरिए बल्लेबाजों को परेशान करने की जिम्मेदारी मिली. लेकिन यह रणनीति ज्यादा कारगर नहीं रही.

प्रसिद्ध ने 11 ओवरों में 48 रन दिए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली. निकोल्स ने उनकी शॉर्ट गेंदों पर पुल और अपर कट से चौके लगाए. कुछ गेंदों पर प्रसिद्ध ने बदलाव करने की कोशिश भी की, लेकिन बल्लेबाजों ने उन्हें आसानी से पढ़ लिया.दिन का खिल खत्म होने तक उनका गेंदबाजी विश्लेषण था- 16-2-58-0.

भारत को इस दौरान न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज नील वैगनर की याद जरूर आई होगी. वैगनर पुरानी गेंद से भी शॉर्ट पिच गेंदों के जरिए बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलने और लगातार दबाव बनाए रखने में माहिर थे. भारतीय गेंदबाजों ने भी प्रसिद्ध कृष्णा के जरिए इस रणनीति को आजमाया, लेकिन निकोल्स और फिलिप्स ने इसे आसानी से नाकाम कर दिया. भारत के पास ऐसा कोई गेंदबाज नहीं दिखा, जो पुरानी गेंद से वैगनर की तरह लगातार उछाल और आक्रामकता के दम पर बल्लेबाजों को परेशान कर सके.

4 घंटे से ज्यादा समय तक विकेट को तरसे भारतीय गेंदबाज

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दिन के खेल का सबसे निराशाजनक पहलू यह रहा कि न्यूजीलैंड के पांच विकेट गिरने के बाद भारतीय गेंदबाजों को अगली सफलता के लिए चार घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा.

भारतीय गेंदबाजों ने रन गति पर अंकुश लगाने की कोशिश जरूर की. दिन का रन रेट 2.96 रहा, लेकिन विकेट नहीं मिलने से न्यूजीलैंड को पारी संभालने और बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका मिल गया.

यहां भारत को अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत थी. सिर्फ रन रोकने से काम नहीं चलने वाला था. निकोल्स और फिलिप्स को अलग-अलग योजनाओं से परेशान करना जरूरी था. बुमराह बीच-बीच में गेंद को मूव कराने में सफल रहे, लेकिन दूसरे छोर से वैसा दबाव नहीं बन पाया.

The afternoon brought a change in momentum and a partnership that refused to break! Here's how the action unfolded after lunch. Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/uf0OYtkjow — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 19, 2026

भारत के लिए दूसरे दिन की चुनौती बढ़ी

पहले दिन का खेल भारत के लिए दो अलग-अलग कहानियां लेकर आया. पहली कहानी बुमराह और भारतीय तेज गेंदबाजों की शानदार शुरुआत की थी, जिसने न्यूजीलैंड को 70 रन पर पांच विकेट के संकट में डाल दिया. दूसरी कहानी निकोल्स और फिलिप्स की जुझारू बल्लेबाजी की थी, जिसने मेजबान टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

भारत के लिए अब दूसरे दिन सबसे जरूरी काम इस साझेदारी को तोड़ना होगा. निकोल्स शतक पूरा कर चुके हैं और फिलिप्स भी शतक से महज छह रन दूर हैं. अगर दोनों ने सुबह भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी तो न्यूजीलैंड पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है.

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सुबह भारतीय प्रशंसकों को स्कोरबोर्ड देखकर जो खुशी मिली थी, दिन खत्म होते-होते वह चिंता में बदल गई. बुमराह ने रात में कीवी बल्लेबाजों की नींद उड़ाई थी, लेकिन निकोल्स और फिलिप्स ने दिनभर भारतीय गेंदबाजों को चैन नहीं लेने दिया.



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