ट्रंप-जिनपिंग-पुतिन की मुलाकात की तारीख आई सामने, 19 नवंबर को शेन्जेन में जुटेंगे तीनों नेता

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के त्रिपक्षीय वार्ता पर दुनिया की नजरें टिकी हैं. खबर थी कि तीनों दिग्गज इसी हफ्ते चीन में मुलाकात करेंगे. अब इस बैठक की तारीख भी सामने आ गई है.

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ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की ये मुलाकात एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के इतर होने जा रही है. चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक 19 नवंबर को चीन के शेन्जेन शहर में ये त्रिपक्षीय बैठक करेंगे.

शेन्जेन हांगकांग की सीमा से सटा और दक्षिणी ग्वांगडोंग प्रांत में स्थित है. 1980 में चीन का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) बनने के बाद से शेन्जेन आज दुनिया का एक अहम प्रौद्योगिकी और विनिर्माण केंद्र बन चुका है.

चीन 18 और 19 नवंबर को 33वें एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक (APEC Economic Leaders' Meeting) की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 21 सदस्य देशों के नेता शामिल होंगे.

ईरान जंग पर भी चर्चा मुमकिन

तीनों महाशक्तियों के बीच होने वाली इस बैठक में वैश्विक संघर्षों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परमाणु हथियारों में कटौती जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. इस त्रिपक्षीय बैठक में ईरान संकट भी एक अहम विषय हो सकता है. दरअसल चीन, ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और उसके कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, जिससे तेहरान से जुड़े संघर्ष में बीजिंग के बड़े आर्थिक हित जुड़े हैं.

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ट्रंप और पुतिन के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक तय नहीं

हालांकि, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन युद्ध इस त्रिपक्षीय चर्चा का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि वॉशिंगटन इस संघर्ष पर मॉस्को के साथ एक अलग वार्ता प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है. व्हाइट हाउस के मुताबिक, इस यात्रा के दौरान ट्रंप और पुतिन के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक तय नहीं है, और न ही उत्तर कोरिया के साथ किसी तरह की बातचीत की कोई योजना है.

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हालांकि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी. राष्ट्रपति ट्रंप दो दिवसीय एपेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बुधवार देर रात शेन्जेन पहुंचेंगे. गुरुवार (19 नवंबर) को वो शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे.

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