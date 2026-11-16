बिना बीज रसोई में रखे लहसुन की सिर्फ 1 'कली' से उगाएं पौधा! सर्दियों में बाजार से बार-बार खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

How To Grow Garlic At Home: खाना का स्वाद बढ़ाने के लिए यूं तो बहुत से मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अदरक-लहसुन की बात ही अलग होती है. लहसुन के बिना भारतीय रसोई का स्वाद अधूरा लगता है. दाल में तड़का लगाना हो, सब्जी बनानी हो या फिर चटपटी चटनी तैयार करनी हो, लहसुन खाने का स्वाद बढ़ा देता है. लहसुन खाना को स्वादिष्ट बनाने के साथ सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है. सर्दियों में इसे खाना और भी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है. इसकी बढ़ती डिमांड के साथ ही इसकी कीमतों में भी उछाल आ जाता है. ऐसे में बहुत से लोगों को इसे बार-बार खरीदने में समस्या होती है.



अगर आप भी उनमें शामिल हैं, तो परेशान ना हों. क्योंकि आप लहसुन घर में भी उगा सकते हैं और वो भी बिना बीज के. जी हां, क्या आप जानते हैं कि इसे उगाने के लिए आपको बड़े खेत या खास गार्डन की जरूरत नहीं है? आप घर की बालकनी, छत या छोटी सी जगह पर रखे गमले में भी लहसुन उगा सकते हैं. इसके लिए बाजार से महंगे बीज खरीदने की भी जरूरत नहीं है. घर में रखे लहसुन की कुछ अच्छी कलियों की मदद से आप लहसुन का पौधा उगा सकते हैं. चलिए जानते हैं घर पर आसानी से लहसुन कैसे उगाएं.



सबसे पहले सही लहसुन की कलियां चुनें: लहसुन उगाने के लिए सबसे पहले अच्छी और हेल्दी कलियों चुनें. ऐसी कलियां लें जो मोटी और सख्त हों. ध्यान रखें कि कोई भी कली ऐसी ना हो जिसमें दाग या सड़न हो. कोशिश करें कि छोटी या सूखी कलियों की जगह बड़ी और ताजा कलियों का इस्तेमाल करें. इससे पौधे की अच्छी ग्रोथ होने में मदद मिलती है.



गमले में लगाने से पहले ऐसे तैयार करें कलियां: लहसुन की पूरी गांठ से कलियों को ध्यान से अलग कर लें. ध्यान रखें कि हर कली के ऊपर लगी पतली सफेद या गुलाबी छिलके जैसी परत को पूरी तरह न हटाएं. ये लेयर कली को सुरक्षित रखने में मदद करती है. कलियों को अलग करने के बाद उन्हें लगाने के लिए तैयार कर लें.



सही गमला और मिट्टी चुनना है जरूरी: लहसुन लगाने के लिए ऐसा गमला चुनें गहरा हो. गमले में पानी निकलने वाला छेद भी हो. गमले में हल्की, भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी भरें. आप मिट्टी में थोड़ी वर्मीकम्पोस्ट या पुरानी गोबर की खाद भी मिला सकते हैं. इससे पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी पोषण मिलेगा.



इस तरह मिट्टी में लगाएं लहसुन की कलियां: अब तैयार की गई लहसुन की कलियों को गमले की मिट्टी में लगाएं. ध्यान रखें कि कली का नुकीला हिस्सा ऊपर की तरफ और चपटा हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए. इन्हें मिट्टी में करीब 2-3 सेंटीमीटर गहराई तक दबाएं. एक ही गमले में कई कलियां लगा रहे हैं तो उनके बीच थोड़ी दूरी जरूर रखें, ताकि पौधों को बढ़ने के लिए पूरी जगह मिल सके.



पानी और धूप का रखें खास ध्यान: लहसुन के पौधे को बढ़ने के लिए अच्छी धूप की जरूरत होती है. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां रोजाना अच्छी धूप आती हो. मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न डालें. ज्यादा पानी जमा होने से लहसुन की कलियां सड़ सकती हैं. जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखी लगे, तभी पानी दें.

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कितने दिनों में तैयार होगा घर का लहसुन?

लहसुन लगाने के करीब 3-4 हफ्ते बाद मिट्टी से हरी पत्तियां निकलनी शुरू हो सकती हैं. अगर आपको हरी पत्तियों वाला लहसुन इस्तेमाल करना है तो कुछ महीनों में इन्हें काट सकते हैं. हालांकि, अगर आप चाहते हैं कि लहसुन की पूरी गांठ यानी नीचे वाली कलियां तैयार हों तो इसके लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ता है. किस्म, मौसम और देखभाल के हिसाब से इसमें कई महीने लग सकते हैं.

जब पौधे की नीचे की पत्तियां पीली और सूखी होने लगें, तब लहसुन की गांठों को चेंक करें. पूरी तरह तैयार होने पर मिट्टी को हल्का ढीला करके गांठों को ध्यान से बाहर निकालें. इसके बाद इन्हें सूखी और हवादार जगह पर रखकर अच्छी तरह सुखा लें.

इन छोटी-छोटी बातों का भी रखें ध्यान

लहसुन लगाने के लिए हमेशा बड़ी और हेल्दी कलियां चुनें.

गमले में पानी जमा न होने दें.

पौधों के आसपास बेकार घास न उगने दें.

समय-समय पर मिट्टी की नमी चेक करते रहें.

लहसुन की गांठें तैयार होने से पहले पौधे को उखाड़ने की जल्दबाजी न करें.

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