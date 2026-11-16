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Numerology: इन 2 मूलांक वालों की बातों में है जादू, पहली मुलाकात में बना लेते हैं सबको दीवाना!

Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3 और 5 वाले लोग अपनी बातचीत के खास अंदाज से हर किसी को प्रभावित कर लेते हैं. जानिए इन दोनों मूलांक के लोगों की खूबियां और इनका स्वभाव.

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इन 2 मूलांक वालों की बातों में है जादू (Photo: ITG)
इन 2 मूलांक वालों की बातों में है जादू (Photo: ITG)

Numerology: हर इंसान का स्वभाव दूसरे से अलग होता है. कोई कम बोलना पसंद करता है, तो किसी को लोगों के बीच रहना और उनसे बातचीत करना अच्छा लगता है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनसे पहली मुलाकात में ही अपनापन महसूस होने लगता है. उनकी बोलने की कला और समझाने का अंदाज ऐसा होता है कि सामने वाला उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता. 

मान्यता है कि इन दोनों मूलांक के जातकों की संवाद शैली काफी प्रभावशाली होती है. ये अपनी बातों से लोगों के साथ जल्दी तालमेल बिठा लेते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर इन दोनों मूलांक के लोगों की बातचीत में ऐसा क्या खास होता है.

मूलांक 3

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जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 होता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक का स्वामी गुरु ग्रह है. इसलिए इन लोगों को समझदार, ज्ञानी और अच्छी सोच वाला माना जाता है.

मूलांक 3 वाले लोग बहुत आसानी से दूसरों से घुल-मिल जाते हैं. इनका बात करने का तरीका अच्छा होता है. ये सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं और अपनी बात भी आसानी से समझा देते हैं. इनकी बातों में समझदारी और अनुभव झलकता है. यही वजह है कि लोग इनसे सलाह लेना पसंद करते हैं.

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मूलांक 3 वाले लोग आमतौर पर खुशमिजाज होते हैं. इन्हें दूसरों को प्रोत्साहित करना और मुश्किल समय में उनका हौसला बढ़ाना अच्छा लगता है. इनकी एक खास बात यह भी है कि ये अपनी बात को उदाहरण देकर समझाने में माहिर होते हैं. हालांकि, कभी-कभी अपनी राय रखने के दौरान ये जरूरत से ज्यादा बोल सकते हैं. फिर भी इनका मिलनसार स्वभाव लोगों को इनकी ओर आकर्षित करता है.

मूलांक 5

किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. अंक ज्योतिष में इसका स्वामी बुध ग्रह को माना गया है. बुध को बुद्धि, संवाद और वाणी से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए मूलांक 5 के जातकों को बातचीत करने में काफी कुशल माना जाता है.

इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत इनकी हाजिरजवाबी होती है. ये किसी भी माहौल में खुद को आसानी से ढाल लेते हैं. सामने वाला किस तरह की बातचीत पसंद करता है, इसे समझने में भी इन्हें ज्यादा समय नहीं लगता. इनका मजाकिया अंदाज और बेबाक बातचीत लोगों को जल्दी प्रभावित कर देती है.

मूलांक 5 वाले लोग नए लोगों से मिलने में हिचकिचाते नहीं हैं. ऑफिस हो, दोस्तों की महफिल हो या कोई पारिवारिक कार्यक्रम, ये हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा लेते हैं. इनकी बातचीत में एक अलग तरह की सहजता होती है. यही वजह है कि लोग इनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं. कई बार ये अपनी बातों से गंभीर माहौल को भी हल्का बना देते हैं. इनका यही अंदाज इन्हें भीड़ में अलग पहचान दिलाता है.

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