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बांकीपुर में जीत के बाद महाराष्ट्र पहुंचे प्रशांत किशोर, डिप्टी CM सुनेत्रा पवार से मिले

प्रशांत किशोर ने मुंबई में महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख सुनेत्रा पवार से मुलाकात की. यह उनकी दूसरी मुलाकात है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी है. प्रशांत किशोर ने हाल ही में बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को हराकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है. इस बैठक को महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों के रूप में देखा जा रहा है.

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प्रशांत किशोर ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की. (फाइल फोटो-PTI)
प्रशांत किशोर ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की. (फाइल फोटो-PTI)

जन सुराज पार्टी के संस्थापक और राजनीतिक रणनीतिकार से कुछ समय पहले ही नेता बने प्रशांत किशोर ने गुरुवार को मुंबई में महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख सुनेत्रा पवार से मुलाकात की. यह बैठक दक्षिण मुंबई में सुनेत्रा पवार के आधिकारिक आवास 'देवगिरी' पर हुई.

एनसीपी नेता संजय खेडके ने इस मुलाकात की पुष्टि की है. हालांकि पार्टी की ओर से दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का कोई आधिकारिक डिटेल शेयर नहीं की गई है.

गौरतलब है प्रशांत किशोर की सुनेत्रा पवार के साथ यह दूसरी मुलाकात है. इससे पहले, इसी साल जनवरी में बारामती में एक प्लेन हादसे में अजीत पवार के निधन के बाद भी प्रशांत किशोर उनसे मिले थे. उस मुलाकात के बाद सुनेत्रा पवार के बेटे और एनसीपी नेता पार्थ पवार ने कहा था कि प्रशांत किशोर उनके परिवार के पुराने परिचित हैं.

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हालांकि इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने हाल ही में बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को उसके गढ़ में मात देकर सबको चौंका दिया है.

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बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत

बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की. दरअसल, बांकीपुर के तत्कालीन विधायक और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद यह सीट खाली कर दी थी. बीजेपी ने इस सीट पर युवा नेता नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा था, जिन्हें प्रशांत किशोर ने अपने चुनावी सफर की पहली बड़ी जीत में हरा दिया.

प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक रणनीतिकार के करियर के दौरान नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेताओं के लिए चुनावी जीत की पटकथा लिखी है. अब वे खुद सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं. ऐसे में महाराष्ट्र के नेताओं के साथ उनकी ये मुलाकातें काफी अहम मानी जा रही हैं.

यह भी पढ़ें: Exclusive: 'बीजेपी ने बिहार पर नेतृत्व थोपा है, इसलिए जनता ने दिया अपना संदेश...', बोले प्रशांत किशोर

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