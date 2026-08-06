scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

PM मोदी के विदेश दौर से क्या मिला? 1 रुपया खर्च... 66 हजार रुपये का आया निवेश!

प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे के दौरान 2021 से लेकर 2025 के दौरान एक बड़ा अमाउंट खर्च किया गया, लेकिन अगर विदेशी निवेश से तुलना करें तो हर एक रुपये के खर्च पर 66000 रुपये का एफडीआई मिला है.

Advertisement
X
पीएम मोदी के विदेशी दौरे में मोटी रकम हुई खर्च. (Photo: ITG)
पीएम मोदी के विदेशी दौरे में मोटी रकम हुई खर्च. (Photo: ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी यात्रा से जुड़े खर्च के आंकड़े राज्‍यसभा में पेश किए गए हैं, जिसके तहत कई दिलचस्‍प आंकड़े सामने आए हैं. इसमें से एक बड़ी जानकारी-  PM मोदी के 2021 से 2025 के बीच विदेशी यात्रा पर किए गए 1 रुपये खर्च के बदले 66000 रुपये का विदेशी निवेश है. 

साल 2021 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर 482.92 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान 381.8 अरब रुपये का डायरेक्‍ट विदेशी निवेश (FDI) मिला.

अब दोनों आंकड़ों को तुलना करके देखा जाए तो PM की विदेश यात्राओं पर खर्च किए गए हर ₹1 के बदले भारत को इस अवधि में लगभग ₹65,000-66,000 का डायरेक्‍ट विदेशी निवेश मिला है.

सम्बंधित ख़बरें

PNB 444 Days FD Scheme
PNB की 444 दिन की धांसू FD, 5 लाख लगाए... तो मिलेगा इतना पैसा
LIC Share Crash
सिर्फ ये एक खबर... फिर LIC का शेयर देखते ही देखते हो गया क्रैश
How much to save from salary each month
बिना कुछ किए आप बन सकते करोड़पति, लेकिन प्रकाश जैसी गलती करते हैं?
Bank Auto Sweep Service Benefits
सेविंग खाते पर मिलने लगेगा 3 गुना ब्याज, जान लीजिए ये खास ट्रिक
Post Office Best RD Scheme
Post Office की धाकड़ स्कीम, रोज ₹300 बचाएं, मिलेंगे पूरे 15 लाख

हालांकि, यह केवल एक कैलकुलेशन है और इसे इस बात के प्रमाण के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए कि विदेश यात्राओं के कारण ही निवेश आया. सरकार की ओर से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है और ना ही खर्च-निवेश के बीच कोई संबंध है. 

विदेशी यात्रा पर होने वाला खर्च 
महामारी के बाद भारत की रणनीतिक विस्तार के साथ ही प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ा है. आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने 2021 में तीन विदेशी दौरों पर ₹36.12 करोड़ खर्च किए. 2022 में सात दौरों पर खर्च बढ़कर ₹55.83 करोड़ हो गया, इसके बाद 2023 में छह दौरों पर खर्च ₹93.63 करोड़ रहा. 2024 में खर्च ₹100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, जो 11 दौरों पर ₹109.51 करोड़ तक पहुंच गया, और फिर 2025 में 11 विदेशी कार्यक्रमों पर खर्च बढ़कर ₹187.83 करोड़ हो गया. सरकार ने 2026 के लिए अबतक करीब 74.59 करोड़ रुपये के खर्च का ऐलान किया है. हालांकि, अभी भी यात्राएं होने वाली हैं, तो यह खर्च और भी बढ़ सकता है. 

Advertisement

वहीं इन सभी दौरों को देखा जाए तो पीएम मोदी ने अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 के बीच में 38 विदेशी दौरे किए, जिसमें कुल ₹482.92 करोड़ खर्च हुए और कुल विदेशी निवेश 381.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा. 

1 रुपये खर्च पर ₹66,000 का निवेश
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, भारत को अप्रैल 2021 और दिसंबर 2025 के बीच 381.8 अरब अमेरिकी डॉलर का डायरेक्‍ट विदेशी निवेश मिला, जो कि 83 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर की अनुमानित विनिमय दर पर लगभग 31.69 लाख करोड़ रुपये के बराबर है.

इसी अवधि के दौरान, सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर ₹482.92 करोड़ खर्च किए. कैलकुलेशन करें तो विदेश यात्राओं पर खर्च किए गए हर ₹1 के बदले लगभग ₹65,620 या लगभग ₹66,000 का डायरेक्‍ट विदेशी निवेश (FDI) मिला.

व्यापार और निवेश संबंध
विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपने जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय यात्राएं विदेशी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भारत की भागीदारी को बढ़ावा देने पर फोकस रही है. सरकार के अनुसार, इन दौरों और हुए समझौतों से तकनीकी, नवीनीकरण, व्यापार और निवेश, डिफेंस, एजर्नी सहयोग और सप्‍लाई चेन समेत अलग-अलग क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा मिला है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    PM मोदी के विदेश दौर से क्या मिला? 1 रुपया खर्च... 66 हजार रुपये का आया निवेश! |
    पूरे उत्तर भारत में माॅनसून का असर, शहर-शहर बारिश से कैसे हालात? देखें |
    36 की उम्र में आग उगल रहा ये गेंदबाज, अब कपिल देव-डेल स्टेन का रिकॉर्ड निशाने पर, टॉप-10 में एंट्री तय! |
    Fridge Cleaning Tips: फ्रिज की कूलिंग हो गई कम? 10 मिनट में साफ करें पीछे लगी धूलभरी कॉयल्स; आसान है तरीका |
    Gen Z आंदोलन से बदला सरकार का रुख? FCRA और परिसीमन पर रिजिजू ने राहुल से की चर्चा |
    ब्लैक विडो घोटाला: रूसी सैनिकों से फर्जी शादी कर मौत का मुआवजा हड़पने का खेल |
    क्या सही में ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने कटवा दिए थे मजदूरों के हाथ? |
    सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला... बढ़ जाएगी कार-बाइक की कीमत |
    ये कैसा मौन व्रत! मीम किंग रवि किशन का नया वीडियो वायरल |
    यूरोप में भीषण गर्मी का कहर... इटली के शहरों में रेड अलर्ट, ऑस्ट्रिया में तापमान का टूटा रिकॉर्ड
    Advertisement