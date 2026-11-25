एक तरफ अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा, दूसरी तरफ इजरायल का कहना है कि ईरान रासायनिक हथियार बना रहा है. इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज के मुताबिक कि ईरान पिछले सैन्य अभियान के बाद से ही रासायनिक हथियार बनाने पर काम कर रहा है.

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काट्ज ने बताया कि इजरायल को इस बारे में काफी समय से पता था और इस खुफिया सूचना की जानकारी अमेरिका को भी दी जा चुकी है. इजरायली मंत्री का कहना है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को बचाने के लिए रासायनिक हथियारों का सहारा लेना चाहता है.

रक्षा मंत्री काट्ज ने ईरान की संभावित रासायनिक हथियार क्षमता को इजरायल और क्षेत्र के दूसरे देशों के लिए 'गेम-चेंजिंग' यानी स्थिति बदलने वाला खतरा बताया. उन्होंने कहा, 'इजरायल की नीति स्पष्ट है कि वो ईरान को सामूहिक विनाश के हथियारों से खुद को धमकाने की इजाजत नहीं देगा.'

इजरायल को डराने के लिए रासायनिक हथियार बना रहा ईरान!

काट्ज के मुताबिक, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाते समय इजरायल और पड़ोसी देशों को डराने के लिए इन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है. उन्होंने कहा कि इनके प्रोडक्शन को रोकना बेहद जरूरी है और अगर इजरायल को लगता कि संकट तुरंत खड़ा हो रहा है, तो वो अब तक कार्रवाई कर चुका होता.

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काट्ज ने ये भी कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से जिंदा करने के कदम उठा रहा है. हालिया इजरायली आकलन बताते हैं कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर और हमले करने से उसका कार्यक्रम दशकों पीछे जा सकता है.

अमेरिका के साथ मिलकर हमले की तैयारी, आखिरी फैसला ट्रंप पर

काट्ज ने जानकारी दी कि इजरायल डिफेंस फोर्सेज और यूएस सेंट्रल कमांड ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि परिचालन योजनाएं तैयार हैं और अमेरिकी हमले पर आखिरी फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है. हालांकि इजरायल का मकसद अमेरिका के साथ तालमेल बिठाकर काम करना है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इजरायल अकेले भी कार्रवाई कर सकता है.

काट्ज के मुताबिक, पिछले महीने हुए इजरायली चुनावों से पहले ट्रंप ने हमले पर विचार किया था. उस समय प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनसे चुनाव खत्म होने तक रुकने की अपील की थी, जिसके बाद ट्रंप ने हमला टाल दिया था. काट्ज ने कहा कि ट्रंप क्षेत्रीय और ऊर्जा से जुड़े पहलुओं के साथ-साथ किसी समझौते पर पहुंचने की संभावनाओं को भी तौल रहे हैं.

हमास की फंडिंग और ट्रंप की हत्या की साजिश का आरोप

एविग्डोर लिबरमैन की टिप्पणियों का जवाब देते हुए काट्ज ने कहा कि 'राइजिंग लायन' और 'रोरिंग लायन' अभियानों की तरह दोबारा चौंकने से बचने के लिए ईरान पहले हमला कर सकता है. उन्होंने कहा कि इजरायल के पास पलटवार करने की पूरी क्षमता बनी रहेगी और ईरान की लॉन्च क्षमताओं को कमजोर करने से इजरायल की रक्षा करना आसान हो जाएगा.

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काट्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू, IDF चीफ ऑफ स्टाफ और सैन्य खुफिया प्रमुख रासायनिक हथियारों के खतरे की गंभीरता पर एकमत हैं. उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अब भी हमास को फंडिंग दे रहा है और सीरिया में अपनी मौजूदगी फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है.

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ब्रीफिंग के मुताबिक, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों का नेतृत्व कर रही है. इसके साथ ही काट्ज ने ये आरोप भी लगाया कि ईरान अमेरिकी धरती पर राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करने और दूसरे वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए ठोस कदम उठा रहा है.

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