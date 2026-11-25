मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र के आबूलेन स्थित एक होटल में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवती ‘बचाओ-बचाओ’ चिल्लाते हुए होटल से बाहर भागने लगी. उसके पीछे आया एक युवक उसे पकड़कर वापस होटल के अंदर खींचने लगा. युवती की चीख-पुकार सुनकर आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर जुट गए. लोगों ने युवती को बचाने के लिए होटल में घुसने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि होटल कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया. इसी बीच भीड़ बढ़ती देख युवक होटल की छत पर पहुंचा और वहां से कूदकर फरार हो गया. पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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युवती ने लगाया बंधक बनाकर रखने का आरोप

बताया गया कि मंगलवार को आबूलेन स्थित होटल से अचानक एक युवती बाहर की ओर भागी और मदद के लिए शोर मचाने लगी. तभी पीछे से आए युवक ने उसे पकड़ लिया और वापस होटल के अंदर खींच ले गया. युवती को बचाने के लिए कुछ लोगों ने होटल में घुसने की कोशिश की, लेकिन होटल कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया. बाहर भीड़ बढ़ती देख आरोपी युवक छत से कूदकर फरार हो गया.

इसके बाद लोगों ने युवती से घटना के बारे में जानकारी ली. युवती ने आरोप लगाया कि उसे सोमवार से होटल में बंधक बनाकर रखा गया था. मंगलवार को मौका मिलने पर वह बाहर निकली और लोगों से मदद मांगने लगी. युवती ने आरोपी की पहचान कंकरखेड़ा निवासी सलमान के रूप में बताई. उसका आरोप है कि होटल में बंधक बनाकर रखा और जबरन अपने कब्जे में रखा हुआ था. युवती गाजियाबाद की रहने वाली बताई गई है.

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पुलिस ने क्या कहा?

घटना की जानकारी मिलने पर अखिल भारत हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सदर बाजार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती से पूछताछ की और उसे सुरक्षित थाने ले गई. पुलिस युवती के बयानों और तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है. होटल में युवती को किन परिस्थितियों में रखा गया था और होटल कर्मचारियों की इसमें क्या भूमिका रही, इसकी भी पड़ताल की जा रही है.

सीओ सदर कैंट संजय गुप्ता ने बताया कि 24 नवंबर को सदर बाजार थाने पर आबूलेन स्थित एक होटल में युवक और युवती के बीच झगड़े की सूचना मिली थी. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवती को सकुशल वहां से निकालकर थाने ले आई. घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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