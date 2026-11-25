उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झुर्रियां और शरीर में थकान दिखना आम बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उम्र को सिर्फ एक नंबर साबित कर देते हैं. टीवी के मशहूर सिटकॉम 'भाभी जी घर पर हैं!' के विभूति नारायण मिश्रा यानी अभिनेता आसिफ शेख भी उन्हीं में से एक हैं. 'भाभीजी घर पर हैं!' में विभूति नारायण मिश्रा का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले आसिफ 62 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनकी फिटनेस और एनर्जी देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है. खास बात यह है कि इसके लिए वह कोई बहुत मुश्किल रूटीन या महंगे फिटनेस फॉर्मूले नहीं अपनाते. बल्कि रोजमर्रा की सिर्फ 3 आदतों पर खास ध्यान देते हैं.

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आसिफ शेख का मानना है कि फिट रहने के लिए सिर्फ जिम जाना ही काफी नहीं है, बल्कि खानपान, एक्सरसाइज और अच्छी नींद का भी बराबर ध्यान रखना जरूरी है. आइए जानते हैं उनकी फिटनेस का राज और वो कौन सी 3 आदतें हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी खुद को फिट और एक्टिव रख सकते हैं.



1. रोजाना एक घंटे करते हैं एक्सरसाइज: आसिफ शेख अपनी सेहत और फिटनेस का खास ध्यान रखते हैं. काम का शेड्यूल कितना भी टाइट क्यों न हो, वो एक्सरसाइज के लिए समय जरूर निकालते हैं. वो करीब एक घंटे तक वर्कआउट करते हैं. उनकी एक्सरसाइज की शुरुआत फ्री-हैंड एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग से होती है.

इसके बाद वह करीब 20-25 मिनट क्रंचेस करते हैं. साथ ही 5-7 मिनट बॉडी बैलेंसिंग और गर्दन से जुड़ी एक्सरसाइज भी करते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, वह शाम के समय जॉगिंग करना भी पसंद करते हैं. उनका मानना है कि आप कोई भी एक्सरसाइज करें, उसे रोजाना करना जरूरी है. जब शरीर को रोजाना एक्सरसाइज की आदत हो जाती है, तो खुद को फिट रखना आसान हो जाता है.



2. खाने में रखते हैं खास ध्यान: आसिफ शेख अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए डाइट का भी खास ध्यान रखते हैं. वह बाहर के तले-भुने खाने और जंक फूड की जगह घर का बना सादा खाना पसंद करते हैं. वह अपनी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को सही मात्रा में शामिल करने की कोशिश करते हैं.

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खाने को लेकर उनकी एक खास आदत है. वह हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाते हैं. जैसे अगर उन्हें चार रोटी खाने की भूख है, तो वह सिर्फ दो रोटी ही खाते हैं. इसके अलावा वह मीठी चीजों, जंक फूड और ज्यादा तेल-मसाले वाले खाने से भी परहेज करते हैं. आसिफ रात का खाना भी सोने से करीब तीन घंटे पहले खा लेते हैं. इससे सोने से ठीक पहले ज्यादा या भारी खाना खाने से बचते हैं.

3. 7-8 घंटे की लेते हैं नींद: अक्सर लोग फिट रहने के लिए एक्सरसाइज और डाइट पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अच्छी नींद को नजरअंदाज कर देते हैं. आसिफ शेख ऐसा नहीं करते. उनका मानना है कि फिट रहने के लिए अच्छी नींद लेना भी उतना ही जरूरी है. नींद से शरीर और दिमाग दोनों को आराम मिलता है और थकान दूर होती है. यही वजह है कि वह रोजाना 7-8 घंटे सोने की कोशिश करते हैं. आसिफ अपनी नींद से समझौता नहीं करते. वह सोने और जागने का समय भी तय रखते हैं, ताकि शरीर का रूटीन बना रहे.

फिट रहने के लिए महंगे तरीके नहीं, अच्छी आदतें हैं जरूरी

आसिफ शेख की फिटनेस रूटीन से एक बात साफ समझ आती है कि खुद को फिट रखने के लिए हमेशा महंगे जिम, मुश्किल डाइट या किसी खास सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती. रोजाना एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट और अच्छी नींद जैसी छोटी-छोटी आदतें भी फिटनेस बनाए रखने में मदद कर सकती हैं. हालांकि, हर व्यक्ति की उम्र, शरीर और हेल्थ के हिसाब से जरूरतें अलग होती हैं.

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