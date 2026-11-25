बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वापसी के ऐलान के साथ ही बांग्लादेश में हिंसा का दौर शुरू हो गया है. एक ओर आवामी लीग ने 27 और 28 नवंबर को पूरे बांग्लादेश में फुल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया तो वहीं दूसरी ओर जगह-जगह हिंसक घटनाएं सामने आ रही है. आवामी लीग ने ऐसे में शेख हसीना और पार्टी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने से लेकर पार्टी पर लगे प्रतिबंध हटाने तक कई मांगें रखी हैं.

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मंगलवार को बांग्लादेश में आवामी लीग ने मशाल जुलूस निकाला. साथ ही, बुधवार से प्रदर्शन और तेज करने का ऐलान कर दिया है. आवामी लीग शेख हसीना की वापसी को लेकर आंदोलन कर रही है. शेख हसीना 16 दिसंबर को बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम की जीत की वर्षगांठ के अवसर पर बांग्लादेश लौटेंगी. ऐसे में, बांग्लादेश में तनाव बढ़ने की आशंका है.

शेख हसीना की वापसी के ऐलान के बीच बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर्रहमान अपने आस्ट्रेलिया-मलेशिया के दौरे को छोटा करते हुए देश वापस लौट रहे हैं. आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी और बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के मुद्दे पर वे प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात करने वाले हैं. इस बीच आवामी लीग ने अपनी कुछ मांगें रख दी हैं.

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क्या है आवामी लीग की मांग

आवामी लीग की मांग है कि शेख हसीना और पार्टी नेताओं के खिलाफ मामलों को वापस लिया जाए. साथ ही राजनीतिक रूप से प्रेरित फैसलों को रद्द किया जाए.

आवामी लीग पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, उसे हटाया जाए और पार्टी को राजनीतिक गतिविधियां करने की अनुमति दी जाए.

राजनीतिक बंदियों की रिहाई हो और उनपर लगे मुकदमे समाप्त किए जाए.

बांग्लादेश में बढ़ती महंगाई को नियंत्रण किया जाए और बिजली, गैस, पानी, ईंधन, खाद और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम की जाए.

बंद पड़े उद्योगों को फिर से खोला जाए और बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार दिया जाए.

नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो. हत्या, बलात्कार, जबरन वसूली, लूटपाट और अवैध कब्जे रोके जाए और महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए.

सैन्य-नागरिक अधिकारियों और पत्रकारों के खिलाफ कथित झूठे मुकदमे वापस हो और अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए.

उग्रवाद और आतंकवाद पर कार्रवाई हो. साथ ही, जेल से रिहा किए गए आतंकियों और उग्रवादियों को गिरफ्तार किया जाए.

बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा

बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृह जिले में उनकी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर मंगलवार को हमला किया गया. वहीं, गोपालगंज में भी कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है. गोपालगंज की 12 दुकानों में मंगलवार को तोड़फोड़ की गई. क्रिकेट स्टेडियम के पास स्थित फूलों की दुकानों पर भी हमले किए गए.

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