ईरान में अनिवार्य हिजाब के बिना ऑनलाइन कॉन्सर्ट करने के मामले में सिंगर परस्तू अहमदी और उनकी टीम के चार सदस्यों को कड़ी सजा दी गई है. इस जुर्म के लिए परस्तू अहमदी को 74 कोड़े मारे गए. इसके साथ ही उनके काम और ट्रैवल पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं.

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बचाव पक्ष के वकील मुस्तफा नीली के मुताबिक, सोमवार को मानवाधिकार संगठन 'ईरान ह्यूमन राइट्स' (IHRNGO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वकील के हवाले से इसकी जानकारी दी.

वकील मुस्तफा नीली ने 'Emtedad' को बताया कि परस्तू अहमदी को कोम स्थित अभियोजक कार्यालय की सजा प्रवर्तन इकाई में कोड़े मारे गए. अदालत ने उन्हें सार्वजनिक शालीनता को ठेस पहुंचाने का दोषी ठहराया था.

सिंगर की टीम के सदस्यों को भी पड़े 74 कौड़े

सिंगर के अलावा उनकी कॉन्सर्ट टीम के चारों सदस्यों को भी 74-74 कोड़ों की सजा दी गई. इनमें कॉन्सर्ट आयोजक मोहसिन लश्करी और संगीतकार सोहेल फकीह-नसीरी, अमीन ताहेरी और अमीर-अली पिरनिया शामिल हैं.

कोड़ों की सजा के साथ-साथ इन पांचों लोगों पर अगले दो साल तक किसी भी कलात्मक और संगीत से जुड़ी एक्टिविटी में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया गया है. इसके अलावा, उन पर दो साल का ट्रैवल बैन भी लागू किया गया है.

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दिसंबर 2024 के 'कारवांसेराय कॉन्सर्ट' से जुड़ा है मामला

ये विवाद दिसंबर 2024 में यूट्यूब पर जारी किए गए 'कारवांसेराय कॉन्सर्ट' के वीडियो के बाद शुरू हुआ था. इस वीडियो में परस्तू अहमदी बिना हिजाब पहने गाना गाती नजर आ रही थीं और उनके साथ पुरुष संगीतकार भी मौजूद थे.

इस कॉन्सर्ट की शूटिंग कोम के पास 'देर-ए-गचिन कारवांसेराय' में की गई थी. फारसी में 'कारवांसेराय' उन प्राचीन किलेबंद सरायों को कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल कभी यात्री और व्यापारी ठहरने के लिए करते थे.

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वहीं, कोम शिया समुदाय का एक प्रमुख पवित्र शहर है, जहां कई इस्लामी मदरसे मौजूद हैं और इसे धार्मिक रूढ़िवाद का गढ़ माना जाता है.

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