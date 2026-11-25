हर कोई दिन रात मेहनत करके कमाई करता है और उसमें से कुछ न कुछ बचत (Savings) करके ऐसी जगह निवेश (Investment) करने का प्लान करना है, जहां उसका पैसा सुरक्षित रहे और रिटर्न भी जोरदार मिले. कई लोग ऐसी स्कीम की तलाश में रहते हैं, जिसके जरिए उनकी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ बिना किसी वित्तीय परेशानी की चले और उन्हें रेग्युलर इनकम या पेंशन मिलती रहे.

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सरकार ऐसे लोगों के लिए तमाम स्कीम संचालित कर रही है, इनमें एक खास है अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojna) यानी APY Shceme, जो लाइफटाइम पेंशन की गारंटी देती है और इनमें किए जाने वाले निवेश पर सुरक्षा की गारंटी भी खुद सरकार की होती है. इस सरकारी स्कीम में रोजाना की छोटी-छोटी बचत भी जीवनभर कमाई का जुगाड़ कर सकती है. एपीवाई स्कीम में अधिकतम 5000 रुपये पेंशन ली जा सकती है. आइए इसका गणित समझते हैं...

बुढ़ापे में पैसों की नो-टेंशन

सरकार की अटल पेंशन योजना में छोटा-छोटा निवेश बुढ़ापे में पैसों की टेंशन को खत्म कर सकता है. यानी आपको रिटायरमेंट के बाद पैसों के लिए परिजनों पर आश्रित नहीं रहना होगा और हर महीने आपके हाथ में पैसा आएगा. यही कारण है कि ये Govt Scheme तेजी से पॉपुलर हुई है और बीते 21 अप्रैल 2026 तक इससे 9 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे. अगर आप उम्र 40 साल से कम है, तो फिर APY Shceme में निवेश शुरू कर रिटायमेंट के बाद पेंशन पक्की कर सकते हैं.

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टैक्सपेयर हैं, तो नहीं मिलेगा लाभ

Atal Pension Yojna में निवेश के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है. लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं यानी टैक्सपेयर हैं, तो फिर इस सरकारी स्कीम का लाभ नहीं ले सकते. जब आप अटल पेंशन स्कीम में निवेश की शुरुआत करते हैं, तो हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर तय कर दी जाती है, जो आपके 60 साल का होने के बाद मिलनी शुरू हो जाती है और जीवनभर मिलती रहती है.

आप APY Scheme के तहत 1,000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक गारंटीड पेंशन ले सकते हैं. अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में पति/पत्नी को तय पेंशन मिलेगी और दोनों के निधन के बाद डॉक्युमेंट्स में दर्ज नॉमिनी को जमा राशि दे दी जाएगी.

5000 रुपये पेंशन का ये गणित

अटल पेंशन योजना के तहत हर महीने पांच हजार रुपये पेंशन का गणित समझें, तो इसका कैलकुलेशन बेहद आसान है. अगर आप 18 साल की उम्र में इस पेंशन स्कीम में अकाउंट ओपन कराकर निवेश की शुरुआत करते हैं, तो फिर आपको मंथली सिर्फ 210 रुपये या 7 रुपये रोजाना की बचत करनी होगी. इतने निवेश पर 5,000 रुपये महीने की पेंशन पक्की हो जाएगी, जो आपके 60 साल को होती ही आपके मिलनी शुरू हो जाएगी. अटल पेंशन योजना से जुड़कर पति-पत्नी दोनों 10 हजार रुपये महीने तक पेंशन उठा सकते हैं.

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इस स्कीम में शर्त ये है कि APY में अकाउंट ओपन कराने के बाद कम से कम 20 साल तक निवेश जरूरी है. खाताधारक को 60 साल की उम्र से पहले कुछ विशेष परिस्थितियों में पैसे निकालने की सुविधा भी मिलती है. इसके अलावा इस निवेश के जरिए (APY Scheme Investment) 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट का लाभ भी ले सकते हैं.

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