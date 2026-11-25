दो छोटे बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब मां को घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़े. सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही मां का वीडियो चर्चा में है, जिसमें वह अपने पति से परेशान होकर अपना दर्द बयां कर रही है. महिला का कहना है कि जहां वह दिनभर बच्चों की देखभाल में लगी रहती है, वहीं उसके पति की जिंदगी में बच्चे होने के बाद भी कोई खास बदलाव नहीं आया है. वह दोस्तों के साथ घूमने और क्रिकेट खेलने के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन उसे आराम करने तक का मौका नहीं मिलता.

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पांच महीने के बच्चे को संभालना हो रहा मुश्किल

वायरल वीडियो के मुताबिक, इस महिला के दो बच्चे हैं. इनमें एक बच्चा महज पांच महीने का है, जबकि दूसरा स्कूल जाने की उम्र का है. महिला का कहना है कि छोटा बच्चा ठीक से सोता भी नहीं है. वह दिनभर में मुश्किल से तीन बार झपकी लेता है और हर बार करीब 20 मिनट ही सोता है. बच्चे के जागते ही उसे गोद में लेकर घूमना पड़ता है. ऐसे में महिला का पूरा दिन बच्चे को संभालने, उसे सुलाने और घर के कामों में निकल जाता है. उसकी हालत ऐसी हो गई है कि उसे बाथरूम जाने के लिए भी ठीक से समय नहीं मिल पाता.

This Young Mom's Raw Vlog shows Mothers burnout from unequal childcare with husband not contributing to taking care of the child. The Mental & physical load of raising 2 kids shows in her total exhaustion https://t.co/FHLvBha64R — Rosy (@rose_k01) November 21, 2026

हर शुक्रवार क्रिकेट खेलने जाते हैं पति

महिला की नाराजगी सिर्फ बच्चों के ज्यादा रोने या कम सोने को लेकर नहीं है. उसे इस बात का दुख है कि दो बच्चों के पिता बनने के बाद भी उसके पति की दिनचर्या पहले जैसी ही है. महिला के मुताबिक, उसके पति ऑफिस की पार्टियों में जाते हैं और दोस्तों के साथ भी समय बिताते हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने हर शुक्रवार क्रिकेट खेलने जाने की नई आदत बना ली है. वह क्रिकेट खेलने जाते हैं और अक्सर रात 9 से 10 बजे के आसपास घर लौटते हैं. महिला का कहना है कि पति को अपनी पसंद के काम करने और दोस्तों के साथ समय बिताने की पूरी आजादी है, लेकिन उसे बच्चों की जिम्मेदारी से फुर्सत ही नहीं मिलती. वह चाहती है कि पति भी बच्चों की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारी निभाएं.

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क्रिकेट मैच के बारे में पूछने पर पति करते हैं बहस

महिला ने बताया कि जब वह पति को फोन करके पूछती है कि क्रिकेट मैच अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ, तो वह उल्टा उसी के बात करने के तरीके पर सवाल उठाने लगते हैं. महिला के मुताबिक, पति कहते हैं कि उनसे ठीक तरीके से बात करो. महिला को इस बात का गुस्सा है कि पति अपने शौक और दोस्तों के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी उठाने में उसका साथ नहीं देते. उसके लिए दिनभर में कुछ मिनट शांति से बैठना भी मुश्किल हो गया है.

बोली- बच्चे की मुस्कान देखकर सब सह लेती हूं

वीडियो में महिला अपनी थकान और परेशानी जाहिर करते हुए कहती है कि उसकी हालत देखी जा सकती है. वह बताती है कि दिनभर बच्चों को संभालने की वजह से उसकी अपनी जरूरतें भी पीछे छूट गई हैं. हालांकि, इतनी परेशानी के बावजूद उसे अपने छोटे बच्चे से कोई शिकायत नहीं है. वह बच्चे की तरफ देखकर कहती है कि इस नन्हे से बच्चे को क्या ही कह सकती हूं, इसकी मुस्कान ही इतनी प्यारी है. इसी बीच बच्चा रोने भी लगता है.

सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस

महिला का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया था. इसके बाद लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई महिलाओं ने उसके दर्द को समझते हुए कहा कि बच्चों की परवरिश सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं है. पिता को भी बराबर समय देना चाहिए. कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि महिला को बच्चों की देखभाल में मदद के लिए दादा-दादी या परिवार के दूसरे सदस्यों की सहायता लेनी चाहिए. इस वीडियो ने एक बार फिर इस सवाल को चर्चा में ला दिया है कि बच्चे होने के बाद घर और परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ मां पर ही क्यों आ जाती है. आखिर बच्चों की परवरिश में पिता की बराबर की भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए?

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