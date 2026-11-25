हैदराबाद के नामपल्ली में एक दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां प्रदर्शनी मैदान में सड़क मरम्मत के काम के दौरान एक युवा मजदूर का हाथ सीमेंट मिक्सर मशीन में फंस गया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया.

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सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ये घटना उस समय हुई जब 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाली आगामी 'नुमाइश' से पहले प्रदर्शनी मैदान की अंदरूनी सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा था.

काम के दौरान अचानक मजदूर का हाथ कंक्रीट मिक्सर मशीन की चपेट में आकर फंस गया और बुरी तरह कुचल गया. हादसा होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. साथी मजदूरों ने पहले लोहे की छड़ों की मदद से उसके फंसे हुए हाथ को मशीन से निकालने की कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं निकल सका.

हाइड्रोलिक कटर से दमकल टीम ने बचाई जान

घटना की सूचना मिलते ही गौलीगुडा फायर स्टेशन की फायर एंड रेस्क्यू टीम जिला अग्निशमन अधिकारी थगरम वेंकन्ना की निगरानी में तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व गौलीगुडा के स्टेशन फायर ऑफिसर बी. सुधाकर ने किया. उनके साथ लीडिंग फायर फाइटर के. किरण कुमार और फायर फाइटर शेख एजाज अहमद, अशोक रेड्डी और कमल चंद्र भी शामिल थे.

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दमकल विभाग की टीम ने सूझबूझ और तकनीकी कौशल का परिचय देते हुए आधुनिक हाइड्रोलिक कटिंग उपकरणों का इस्तेमाल किया. बेहद सावधानी के साथ चलाए गए इस चुनौती से भरे अभियान के बाद टीम ने मशीन में फंसे मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

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छत्तीसगढ़ का रहने वाला है पीड़ित मजदूर

रेस्क्यू किए जाने के तुरंत बाद घायल मजदूर को जरूरी इलाज के लिए नामपल्ली स्थित केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अग्निशमन विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, घायल मजदूर की पहचान रिंकू वी. (18) के रूप में हुई है. वो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गुड़मा गांव का रहने वाला है.

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