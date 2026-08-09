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लोगों के साथ बैठकर बतियाते दिखे मोजतबा खामेनेई! नाजुक हालत के दावों के बीच आया नया VIDEO

इजरायली मीडिया ने हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हालत नाजुक बताई थी. इस बीच ईरान की सरकारी एजेंसी मेहर न्यूज ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो स्वस्थ नजर आ रहे हैं. हालांकि ये वीडियो कबका है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

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मोजतबा खामेनेई का ये वीडियो कबका है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. (Photo- Mehr News Agency)
मोजतबा खामेनेई का ये वीडियो कबका है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. (Photo- Mehr News Agency)

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की सेहत और मौजूदगी को लेकर अटकलें जारी हैं. इस बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी 'मेहर न्यूज' ने उनका एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में मोजतबा खामेनेई बिल्कुल ठीक और स्वस्थ नजर आ रहे हैं.

हालांकि, मोजतबा खामेनेई का ये वीडियो किस तारीख का है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है. हाल ही में इजरायली मीडिया ने मोजतबा की हालत बहुत नाजुक बताई थी और माना जा रहा है कि ईरानी सरकार ने इन अफवाहों को खारिज करने के लिए ये वीडियो जारी किया है.

मोजतबा खामेनेई का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो एक गद्दे पर बैठे नजर आ रहे हैं. उनके सामने कुछ लोग बैठे हैं, जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं. इस वीडियो में मोजतबा बिल्कुल सेहतमंद नजर आ रहे हैं.

इजरायली मीडिया ने किया था हालत 'नाजुक' होने का दावा

शुक्रवार को इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मोजतबा खामेनेई की हालत बहुत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इजरायल के 'चैनल 14' और 'द यरूशलम पोस्ट' ने ईरानी प्रशासन के करीबी सूत्रों का हवाला देते दावा किया था कि शीर्ष नेतृत्व में उनकी सेहत को लेकर काफी डर बना हुआ है.

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यरूशलम पोस्ट में एक सूत्र ने मोजतबा खामेनेई को लेकर यहां तक दावा कर दिया था कि 'अगर जल्द ही उनकी मौत की खबर आ जाए तो हैरान नहीं होना चाहिए.'

यह भी पढ़ें: न चेहरा दिखा, न हाथ मिलाया, एक मिनट मुलाकात... सीक्रेट मीटिंग में मोजतबा से मिले पेजेशकियान

ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी माना था 'संपर्क में मुश्किल'

हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी एक सरकारी टीवी इंटरव्यू में माना था कि इस समय मोजतबा खामेनेई के साथ सीधा संपर्क साधना 'बहुत मुश्किल' है. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी मौजूदगी ही देश के लिए सबसे बड़ी ताकत है.

विदेशी मीडिया और सऊदी अरब के समाचार आउटलेट 'अल-हदथ' ने तो दावा किया था कि खामेनेई ईरान में मौजूद ही नहीं है.

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