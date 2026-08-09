न छुट्टी, न वीक ऑफ... ऑफिस की प्रताड़ना से तंग महिला ने दी जान

मैसूर के हिंकल इलाके में शुक्रवार को 45 साल की एक महिला ने अपने घर पर ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली. मृतक महिला की पहचान नागेश्वरी के तौर पर हुई है. जानकारी के मुताबिक नागेश्वरी के पति अशोक घर से बाहर थे, उन्होंने कई बार फोन लगाया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया. जिसके बाद वह खुद घर पहुंचे और नागेश्वरी को फर्श पर बेहोश पाया. ऐसे में वे तुरंत उन्हें पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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पुलिस को घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है. जिसमें नागेश्वरी ने आरोप लगाया था कि हिंकल के पास जिस सुपरमार्केट में वे कई सालों से काम कर रही थीं, वहां उन्हें परेशान किया जाता था. नोट के अनुसार डॉली नाम की एक नई सुपरवाइज़र ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया, उनकी साप्ताहिक छुट्टी रोक दी और उन पर ऐसी गलतियां मानने का दबाव डाला जो उन्होंने नहीं की थीं.

सुसाइड नोट के आधार पर जांच में जुटी पुलिस

नागेश्वरी ने सुसाइड नोट में यह भी आरोप लगाया कि बीमारी की वजह से दो-तीन दिन काम पर न आने के बाद उन्हें अचानक नौकरी से निकाल दिया गया. इस बर्ताव से वे बहुत परेशान हैं और अपनी जान दे रही हैं. फिलहाल पुलिस ने नोट बरामद कर लिया है और आरोपों व मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की जा रही है.

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नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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