Kuttu Aloo Chilla Recipe: सावन के व्रत में कुट्टू के आटे और आलू से बनाएं क्रिस्पी चीला, रेसिपी है आसान
Kuttu Aloo Chilla Recipe: व्रत के दौरान अगर आप साबूदाना खिचड़ी, आलू या फल खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो कुट्टू के आटे और आलू से बना टेस्टी चीला एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.
Kuttu Aloo Chilla Recipe: सावन और नवरात्रि जैसे व्रतों में कुट्टू के आटे से बनी कई तरह की डिशें खाई जाती हैं. कुट्टू के आटे से बनी ये डिशें खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होती हैं. आज हम आपको कुट्टू के आटे और आलू से टेस्टी चीला बनाना बताएंगे. यह चीला बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से नरम होता है. साथ ही इसे आप मिनटों में आसानी से तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कुट्टू के आटे और आलू से चीला कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
1 कप कुट्टू का आटा
1 कप कद्दूकस किया हुआ आलू
स्वादानुसार सेंधा नमक
3/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
3/4 छोटा चम्मच साबुत जीरा
1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च (ऑप्शनल)
1 छोटा चम्मच सफेद तिल
4 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया (ऑप्शनल)
सेंकने के लिए घी या तेल