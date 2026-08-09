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Kuttu Aloo Chilla Recipe: सावन के व्रत में कुट्टू के आटे और आलू से बनाएं क्रिस्पी चीला, रेसिपी है आसान

Kuttu Aloo Chilla Recipe: व्रत के दौरान अगर आप साबूदाना खिचड़ी, आलू या फल खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो कुट्टू के आटे और आलू से बना टेस्टी चीला एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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कुट्टू के आटे का टेस्टी चीला (Photo-ITG)
कुट्टू के आटे का टेस्टी चीला (Photo-ITG)

Kuttu Aloo Chilla Recipe: सावन और नवरात्रि जैसे व्रतों में कुट्टू के आटे से बनी कई तरह की डिशें खाई जाती हैं. कुट्टू के आटे से बनी ये डिशें खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होती हैं. आज हम आपको कुट्टू के आटे और आलू से टेस्टी चीला बनाना बताएंगे. यह चीला बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से नरम होता है. साथ ही इसे आप मिनटों में आसानी से तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कुट्टू के आटे और आलू से चीला कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1 कप कुट्टू का आटा
1 कप कद्दूकस किया हुआ आलू
स्वादानुसार सेंधा नमक
3/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
3/4 छोटा चम्मच साबुत जीरा
1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च (ऑप्शनल)
1 छोटा चम्मच सफेद तिल
4 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया (ऑप्शनल)
सेंकने के लिए घी या तेल

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आलू और कुट्टू के आटे का चीला कैसे बनाते हैं?

  1. आलू और कुट्टू के आटे का चीला बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छीलकर कद्दूकस कर लें और उसे पानी में डालकर रखें, ताकि उसका रंग काला न पड़े.
  2. अब एक बड़े बाउल में कुट्टू का आटा लें और उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए स्मूद घोल तैयार करें. घोल को लगभग 2 मिनट तक अच्छी तरह फेंटें.
  3. इसके बाद इसमें सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, हरी मिर्च, हींग, तिल, हरा धनिया और पानी से निकाला हुआ कद्दूकस किया आलू डालकर अच्छी तरह मिला लें. मिश्रण को 1-2 मिनट के लिए ढककर रख दें.
  4. अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा-सा घी या तेल लगाएं. एक कलछी घोल डालकर उसे जितना हो सके पतला फैलाएं.
  5. मीडियम गैस पर चीले को तब तक पकाएं, जब तक ऊपर की सतह सूख न जाए. फिर ऊपर थोड़ा-सा घी लगाकर सावधानी से पलट दें और दूसरी तरफ से भी सुनहरा होने तक सेंक लें.
  6. ध्यान रखें कि कुट्टू का चीला बेसन के चीले की तुलना में थोड़ा ज्यादा समय लेता है, इसलिए इसे मीडियम या धीमी गैस पर अच्छी तरह पकाएं, ताकि यह अंदर से कच्चा न रहे.
  7. अब आपका गरमागरम आलू और कुट्टू के आटे का चीला तैयार है. इसे व्रत वाली हरी चटनी, दही या आम पापड़ की चटनी के साथ परोसें.

इन बातों का रखें ध्यान

  • कद्दूकस किए हुए आलू को पानी में रखें, ताकि उसका रंग काला न पड़े.
  • घोल न ज्यादा गाढ़ा हो और न बहुत पतला.
  • चीले को पतला फैलाने से वह ज्यादा कुरकुरा बनता है.
  • हमेशा कम या मीडियम गैस पर ही चीला पकाएं, ताकि चीला अंदर तक अच्छी तरह सिक जाए.
  • पलटते समय सावधानी रखें, क्योंकि कुट्टू का चीला नॉर्मल चीले की तुलना में थोड़ा नाजुक होता है.
---- समाप्त ----
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