संपत्ति विवाद में घिरे BJP सांसद मुकेश राजपूत, इन 87 लोगों पर भी FIR... मारपीट-डकैती के आरोप

फर्रुखाबाद के BJP सांसद मुकेश राजपूत समेत 87 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. MP-MLA कोर्ट के आदेश पर दर्ज इस मामले में संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट, डकैती और दंगा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मामले में सांसद के परिवार के सदस्यों, सुरक्षा गार्डों और सहयोगियों के नाम भी शामिल हैं.
कासगंज जिले के सहावर थाने में 7 सितंबर 2025 की एक घटना के सिलसिले में यह FIR दर्ज की गई. इसमें सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना और उनसे ससुराल वाले शामिल थे. रीना के ससुराल वालों ने शिकायत देते हुए यह आरोप लगाया कि मुकेश राजपूत ने अपने राजनीतिक रसूख का गलत इस्तेमाल करके इस विवाद में अपने जीजा को उन्हीं के घर से निकाल दिया. यहां तक कि उनकी दुकान पर जबरन कब्जा करने की कोशिश भी की.
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अपने जीजा को घर से निकालने के बाद राजपूत ने उनके घर और दुकान पर कब्जा करने के लिए कुछ लोगों को भेजा और मारपीट, लूटपाट और दंगा करने की कोशिश की.
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परिवार की ओर से दावा किया गया है कि वे इस घटना की शिकायत करने स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पास भी गए थे लेकिन किसी ने FIR दर्जा नहीं की. जिसके बाद उन्हें MP MLA कोर्ट का रुख करना पड़ा. अब मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है.
सहावर पुलिस ने मुकेश राजपूत समेत 37 नामजद आरोपियों और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ दंगा, मारपीट, डकैती और अन्य अपराधों के संबंध में मामला दर्ज किया है. कासगंज पुलिस अधीक्षक ए.पी. सिंह ने बताया, "जांच के दौरान जो भी सबूत सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी." कोर्ट के आदेश के बाद सहावर पुलिस थाने में इस मामले में FIR दर्ज की गई है. मामले में जांच की जा रही है.