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'पापा नहीं बचेंगे...', ICU में प्रदीप रावत के आखिरी पलों को देख टूट गया था परिवार, बेटा बोला- मां रो पड़ी थी

प्रदीप रावत अब हमारे बीच नहीं हैं. लेकिन उनके किरदार हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेंगे. प्रदीप के बेटे ने बताया कि उनके पिता के आखिरी मोमेंट दर्द में बीते थे.

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प्रदीप के बेटे का छलका दर्द (Photo: Instagram @i_pradeeprawat/vinod singh)
प्रदीप के बेटे का छलका दर्द (Photo: Instagram @i_pradeeprawat/vinod singh)

'गजनी' फेम एक्टर प्रदीप रावत अब हमारे बीच नहीं रहे. 74 साल की उम्र में वो कैंसर से जंग हारे. बुधवार को प्रदीप को फैंस और सेलेब्स ने आखिरी विदाई दी. फिल्म लगान की टीम, आमिर खान के अलावा इंडस्ट्री के कई चेहरे प्रदीप को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. आमिर ने एक्टर के परिवार को सांत्वना और हिम्मत दी.

प्रदीप के बेटे का छलका दर्द
प्रदीप रावत के बेटे विक्रमादित्य ने अपने पिता के आखिरी पलों को नम आंखों से याद किया है. उनके मुताबिक, शुरुआत में परिवार को लगा था कि पापा को पेट में इंफेक्शन हुआ है. लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उन्हें एग्रेसिव और रेयर ब्लड कैंसर था. ये जानकर उनका पूरा परिवार सदमे में था. उनके पापा की बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ती गई और फिर वो पल आया जब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी.

विक्रमादित्य ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि जब पापा पहली बार बीमार पड़े, किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ सीरियस होगा. वो कहते हैं- हम डॉक्टर के पास गए. उन्होंने बताया शायद पेट का इंफेक्शन है. पापा को कई सारी दवाइयां दी गईं, लेकिन किसी का भी असर नहीं हुआ. मेरी मां ने मुझे फोन पर बताया कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है. हमने ब्लड टेस्ट कराया, जिसमें उनके व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट हाई था. हम पापा को तुरंत कोकिलाबेन अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने कहा कि 99 प्रतिशत ब्लड कैंसर होने का अनुमान है. 

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ये खबर पूरे परिवार के लिए शॉकिंग थी. दो महीने पहले तक उनकी सभी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल थीं. अगले दिन जब ब्लड कैंसर की पुष्टि हुई तो मालूम पड़ा कि ये कैंसर का बहुत रेयर और एग्रेसिव फॉर्म है. हमने दो महीने पहले ही पापा के सभी टेस्ट कराए थे और सब कुछ सही था. जो भी हुआ, वो सिर्फ डेढ़ महीने के अंदर हुआ है.

विक्रमादित्य ने पिता के अंतिम पलों को याद किया. उस मोमेंट की बात की जब उन्हें लगा उनके पिता नहीं बच पाएंगे. विक्रमादित्य ने इमोशनल होते हुए कहा- डॉक्टरों ने हमें ICU में बुलाया. जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वे लोग पापा को CPR दे रहे थे. उस मोमेंट में मैं समझ आ गया था कि अब उनके बचने की उम्मीद नहीं है. ये देखकर मेरी मां रोने लगी थी. वो खुद को संभाल नहीं पाईं. बस इतना ही... मुझे यकीन है पापा अब बेहतर जगह हैं.

वर्कफ्रंट पर, प्रदीप ने हिंदी और साउथ सिनेमा में काम किया था. प्रदीप रावत ने गजनी, लगान और बी.आर. चोपड़ा के टीवी शो महाभारत में यादगार भूमिकाएं निभाईं. खलनायक और दमदार किरदारों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.

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