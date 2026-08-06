मुंबई में लाउड म्यूजिक को लेकर विवाद, चाकू से हमले में पिता-पुत्र की मौत, दो घायल

मुंबई के विक्रोली पश्चिम इलाके में तेज म्यूजिक बजाने को लेकर हुए विवाद के चलते चाकू से हमला किए जाने की खबर सामने आई है. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि चाकू से हुए हमले में 40 साल के सुनील विश्वकर्मा और उनके 14 साल के बेटे श्लोक की जान चली गई.

और पढ़ें

गुरुवार को पार्कसाइट पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राहुल नगर में यह वारदात हुई. बताया जा रहा है कि घटना के बाद सुनील विश्वकर्मा और उनके बेटे श्लोक विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए और राजावाड़ी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

सुनील की पत्नी अंजू विश्वकर्मा और छोटे बेटे विवान विश्वकर्मा को भी चाकू से चोटें आईं और उनका इलाज चल रहा है.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: आयुष्मान योजना में आए 15,407 फर्जी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम, जांच के लिए SIT गठित

शुरुआती जांच से पता चला है कि यह घटना परिवार के सदस्यों के बीच तेज आवाज में संगीत बजाने पर आपत्ति जताने के बाद हुए झगड़े के कारण हुई. झगड़े के दौरान परिवार के कई लोगों पर लात-घूंसों और चाकू से हमला किया गया. पार्कसाइट पुलिस ने दो आरोपियों, सुरेंद्र विश्वकर्मा और सूरज विश्वकर्मा को हिरासत में लिया है.

Advertisement

इस बीच घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है. फोरेंसिक जांच चल रही है और सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं. चल रही जांच के तहत घटना के मकसद और पूरे घटनाक्रम का पता लगाया जा रहा है.

(Input: Ajaz Khan)

---- समाप्त ----