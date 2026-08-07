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'मेरी बेटी डॉक्टर है, मजबूती से साथ खड़ा हूं' दामाद-समधी की गिरफ्तारी के बाद छलका BJP विधायक ज्ञान तिवारी का दर्द

फर्जी पहचान के जरिए कई शादियां करने के आरोप में दामाद और समधी की गिरफ्तारी के बाद सीतापुर की सेउता सीट से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी अपनी बेटी के साथ फेसबुक लाइव आए. उन्होंने गहरा आघात व्यक्त करते हुए परिवार से रिश्ता खत्म करने और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की.

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बेटी संग फेसबुक लाइव आये विधायक ज्ञान तिवारी (Photo: Screengrab)
बेटी संग फेसबुक लाइव आये विधायक ज्ञान तिवारी (Photo: Screengrab)

Uttar Pradesh News: सीतापुर की सेउता विधानसभा से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी फर्जी नाम और पहचान के सहारे कई महिलाओं से शादी करने के गंभीर आरोपों में अपने समधी और दामाद की गिरफ्तारी के बाद फेसबुक लाइव के जरिए सामने आए हैं. इस दौरान उनकी बेटी भी साथ थीं. साल 2024 में सामाजिक परंपराओं से अपनी डॉक्टर बेटी का विवाह करने वाले विधायक ने अनजाने में हुए इस धोखे पर अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त की. उन्होंने पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की और उस परिवार से सभी रिश्ते पूरी तरह खत्म करने का ऐलान किया.

मानसिक पीड़ा से गुजर रहा विधायक का परिवार

विधायक ज्ञान तिवारी ने बताया कि विवाह के समय उन्हें समधी पक्ष के इन गंभीर कारनामों की कोई जानकारी नहीं थी. एक पिता होने के नाते इस घटना से वह बेहद आहत हैं और उनका पूरा परिवार गहरे मानसिक आघात से गुजर रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बेटी एक डॉक्टर और आत्मनिर्भर महिला है, जिसके साथ वे हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रहेंगे.

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पीड़ित महिलाओं के न्याय और सख्त सजा की मांग

फेसबुक लाइव के दौरान विधायक ने कहा कि जिन भी महिलाओं के साथ धोखाधड़ी और उत्पीड़न हुआ है, उन्हें कानून के जरिए जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि बेटियों का विश्वास तोड़ने वाले अपराधियों के साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए. विधायक ने सख्त लहजे में आरोपी के लिए मृत्युदंड यानी फांसी की सजा की पैरवी की.

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रिश्ते खत्म करने का ऐलान, न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी निगाहें

अपने बयान में ज्ञान तिवारी ने आरोपी परिवार से नाते-रिश्ते समाप्त करने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया है. विधायक और उनकी बेटी के इस बयान के बाद यह पूरा मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है. अब इस पूरे प्रकरण में पुलिस की आगे की जांच और न्यायिक कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

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