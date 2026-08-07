Sawan Second Somwar 2026: सावन के दूसरे सोमवार पर बुधादित्य सहित 3 शुभ योग, 5 राशियों पर शिव कृपा

Sawan Second Somwar 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, पवित्र सावन माह का हर एक दिन और तिथि भगवान शिव की आराधना को समर्पित होती है. इस वर्ष सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026 को है, जो धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टियों से बेहद खास रहने वाला है. इस दिन ग्रहों की स्थिति के कारण बुधादित्य योग समेत कुल 3 बेहद शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इन दुर्लभ संयोगों और महादेव की विशेष कृपा से 5 भाग्यशाली राशियों के जातकों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है.

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सावन के दूसरे सोमवार पर बन रहे 3 प्रमुख शुभ योग:

बुधादित्य योग (Budhaditya Yoga): कर्क राशि में सूर्य और बुध की युति के कारण इस दिन बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, जो करियर और आर्थिक उन्नति में मददगार है.

महालक्ष्मी योग (Mahalakshmi Yoga): मिथुन राशि में चंद्रमा और मंगल की युति से महालक्ष्मी योग बन रहा है, जिससे धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं.

समसप्तक योग (Samsaptak Yoga): कन्या राशि में बैठे शुक्र और मीन राशि में बैठे शनि के बीच समसप्तक योग का प्रभाव रहेगा, जो पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिए शुभ फलदायी है.

किन 5 राशियों पर बरसेगी शिव कृपा?

कर्क राशि (Cancer):

सावन का महीना कर्क राशि वालों के लिए बेहद खास होता है क्योंकि इस माह में चंद्रमा के आराध्य देव शिव जी की विशेष पूजा की जाती है. सावन सोमवार के दिन चंद्रमा और मंगल के मिलने से बनने वाले महालक्ष्मी योग के चलते आपको आर्थिक लाभ और करियर में बड़ी उन्नति मिल सकती है. शिव कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं.

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सिंह राशि (Leo):

सिंह राशि के जातक वर्तमान में शनि की ढैय्या की चपेट में हैं. ऐसे में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव पूजन करने से भगवान शिव की असीम कृपा आप पर बरसेगी. इन शुभ योगों के प्रभाव से आपको पूजन का शीघ्र फल प्राप्त होगा, जिससे आर्थिक और पारिवारिक जीवन में शानदार प्रगति देखने को मिलेगी.

धनु राशि (Sagittarius):

धनु राशि के जातक भी शनि की ढैय्या से पीड़ित हैं, ऐसे में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव आराधना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है. आपके जीवन में चली आ रही कठिन समस्याओं का समाधान निकलेगा और सेहत में सुधार होगा. शिव कृपा से आपके बिगड़ते हुए काम भी आसानी से बनने लगेंगे.

कुंभ राशि (Aquarius):

सावन के दूसरे सोमवार के दिन आपकी राशि के स्वामी शनि और शुक्र के बीच समसप्तक योग रहेगा. इसके प्रभाव से पारिवारिक जीवन में बेहद सुखद परिणाम मिलेंगे. शनि की साढ़ेसाती के कारण आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी. कुछ जातक विशेष आर्थिक उन्नति हासिल कर सकते हैं.

मीन राशि (Pisces):

भगवान शिव के परम भक्त शनि देव आपकी ही राशि में विराजमान हैं. ऐसे में सावन सोमवार के दिन शिव मंत्रों का जप और दान-पुण्य करने से महादेव की असीम कृपा प्राप्त होगी. इसके साथ ही शनि देव के अशुभ प्रभावों से भी राहत मिलेगी.

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सावन सोमवार के दिन करें ये विशेष उपाय:

शिव अभिषेक: सावन के दूसरे सोमवार के प्रात:काल स्नान करके शिवालय जाएं और शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करें.

मंत्र जाप: पूजा के दौरान “ॐ नमः शिवाय” या महामृत्युंजय मंत्र का विधि-विधान से जाप करें, जिससे भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं.

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