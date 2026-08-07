scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sawan Second Somwar 2026: सावन के दूसरे सोमवार पर बुधादित्य सहित 3 शुभ योग, 5 राशियों पर शिव कृपा

Sawan Second Somwar 2026: सावन के दूसरे सोमवार पर बुधादित्य योग समेत 3 शुभ योगों का संयोग. कर्क, सिंह और कुंभ समेत इन 5 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता.

Advertisement
X
सावन के दूसरे सोमवार पर बुधादित्य योग समेत 3 शुभ योगों का संयोग.
सावन के दूसरे सोमवार पर बुधादित्य योग समेत 3 शुभ योगों का संयोग.

Sawan Second Somwar 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, पवित्र सावन माह का हर एक दिन और तिथि भगवान शिव की आराधना को समर्पित होती है. इस वर्ष सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026 को है, जो धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टियों से बेहद खास रहने वाला है. इस दिन ग्रहों की स्थिति के कारण बुधादित्य योग समेत कुल 3 बेहद शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इन दुर्लभ संयोगों और महादेव की विशेष कृपा से 5 भाग्यशाली राशियों के जातकों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है.

सावन के दूसरे सोमवार पर बन रहे 3 प्रमुख शुभ योग:
बुधादित्य योग (Budhaditya Yoga): कर्क राशि में सूर्य और बुध की युति के कारण इस दिन बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, जो करियर और आर्थिक उन्नति में मददगार है.

महालक्ष्मी योग (Mahalakshmi Yoga): मिथुन राशि में चंद्रमा और मंगल की युति से महालक्ष्मी योग बन रहा है, जिससे धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Kedar Yog
बनने वाला है शिव कृपा का प्रतीक केदार योग, 3 राशियां होंगी धनवान
trigrahi rajyog 2026
एक्टिव हो चुका है त्रिग्रही योग, 3 राशियों को होगा छप्परफाड़ लाभ!
guru chandra yuti 2026
वृषभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश, 4 राशियों का शुरू स्वर्णिम काल
chandra gochar 2026
आज रात अपनी राशि में जाएंगे चंद्रमा, 3 राशियों को मिलेगी सफलता!
hans mahapurush rajyog
गुरु के कर्क राशि में आने से चमकेगी इन राशियों की किस्मत!

समसप्तक योग (Samsaptak Yoga): कन्या राशि में बैठे शुक्र और मीन राशि में बैठे शनि के बीच समसप्तक योग का प्रभाव रहेगा, जो पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिए शुभ फलदायी है.

किन 5 राशियों पर बरसेगी शिव कृपा?
कर्क राशि (Cancer):
सावन का महीना कर्क राशि वालों के लिए बेहद खास होता है क्योंकि इस माह में चंद्रमा के आराध्य देव शिव जी की विशेष पूजा की जाती है. सावन सोमवार के दिन चंद्रमा और मंगल के मिलने से बनने वाले महालक्ष्मी योग के चलते आपको आर्थिक लाभ और करियर में बड़ी उन्नति मिल सकती है. शिव कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं.

Advertisement

सिंह राशि (Leo):
सिंह राशि के जातक वर्तमान में शनि की ढैय्या की चपेट में हैं. ऐसे में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव पूजन करने से भगवान शिव की असीम कृपा आप पर बरसेगी. इन शुभ योगों के प्रभाव से आपको पूजन का शीघ्र फल प्राप्त होगा, जिससे आर्थिक और पारिवारिक जीवन में शानदार प्रगति देखने को मिलेगी.

धनु राशि (Sagittarius):
धनु राशि के जातक भी शनि की ढैय्या से पीड़ित हैं, ऐसे में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव आराधना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है. आपके जीवन में चली आ रही कठिन समस्याओं का समाधान निकलेगा और सेहत में सुधार होगा. शिव कृपा से आपके बिगड़ते हुए काम भी आसानी से बनने लगेंगे.

कुंभ राशि (Aquarius):
सावन के दूसरे सोमवार के दिन आपकी राशि के स्वामी शनि और शुक्र के बीच समसप्तक योग रहेगा. इसके प्रभाव से पारिवारिक जीवन में बेहद सुखद परिणाम मिलेंगे. शनि की साढ़ेसाती के कारण आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी. कुछ जातक विशेष आर्थिक उन्नति हासिल कर सकते हैं.

मीन राशि (Pisces):
भगवान शिव के परम भक्त शनि देव आपकी ही राशि में विराजमान हैं. ऐसे में सावन सोमवार के दिन शिव मंत्रों का जप और दान-पुण्य करने से महादेव की असीम कृपा प्राप्त होगी. इसके साथ ही शनि देव के अशुभ प्रभावों से भी राहत मिलेगी.

Advertisement

सावन सोमवार के दिन करें ये विशेष उपाय:
शिव अभिषेक: सावन के दूसरे सोमवार के प्रात:काल स्नान करके शिवालय जाएं और शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करें.

मंत्र जाप: पूजा के दौरान “ॐ नमः शिवाय” या महामृत्युंजय मंत्र का विधि-विधान से जाप करें, जिससे भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    रांची में अनशनकारी राहुल की तबीयत बिगड़ी, छात्रों ने मुख्यमंत्री से बात मांगी |
    'भाई के लिए लव स्टोरी के 2 इंग्लिश नॉवेल लेकर निकला था...' अतीक अहमद के बेटे अबान के आखिरी सफर की कहानी |
    भूकंप या अंडरग्राउंड प्रेशर... गुजरात के कुएं में पानी की अजीब हलचल |
    LIVE: अतीक अहमद के बेटे अबान को आज किया जाएगा दफन, जुमे की नमाज के बाद जनाजा |
    40 की उम्र में दुल्हन बनेंगी हुमा कुरैशी, दूसरे धर्म के हीरो के साथ बसाएंगी घर? बोलीं- बिजी हूं |
    क्या शापित हैं 13 तारीख के 3 शुक्रवार... 2026 में कब आने वाला है तीसरा? |
    श्रीलंका में टीम इंडिया को झटका, उंगली की चोट से बाहर हुए शुभमन गिल, केएल राहुल बने कप्तान |
    Namkeen kaju Biscuit Recipe: घर पर बनाएं बेकरी जैसे कुरकुरे नमकीन काजू बिस्किट, रेसिपी है बेहद आसान |
    Samsung Galaxy Z Fold 8, 8 Ultra और Flip 8 की पहली सेल, होगी 1 लाख तक की सेविंग |
    BJP विधायक के किस बयान से विधानसभा में मचा बवाल? देखें पंजाब आजतक
    Advertisement