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नशीला ड्रिंक, अश्लील वीडियो और जबरन शादी! आगरा में युवती को ब्लैकमेल करने वाला प्रशांत गौतम गिरफ्तार

आगरा में युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और जबरन शादी रचाने वाले आरोपी प्रशांत गौतम को ट्रांस यमुना थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता की तहरीर पर बीएनएस धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया .

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आगरा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी प्रशांत गौतम (Photo: Screengrab)
आगरा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी प्रशांत गौतम (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, उसके अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और धमकी के दम पर मंदिर में शादी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत मिलते ही ट्रांस यमुना थाना पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

बता दें कि आगरा कमिश्नरेट के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में एक युवती ने पुलिस को दी गई तहरीर में गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि जनवरी 2026 में आरोपी प्रशांत गौतम ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान उसने युवती के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए.

आरोप है कि इसके बाद आरोपी लगातार इन फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर युवती को ब्लैकमेल करता रहा. इसी दबाव में उसने युवती से मंदिर में शादी भी कर ली. लेकिन शादी के बाद भी आरोपी का उत्पीड़न नहीं रुका.

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पीड़िता के मुताबिक वह आरोपी के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन आरोपी लगातार अश्लील संदेश भेजता रहा और फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा. युवती ने यह भी आरोप लगाया कि 12 जुलाई 2026 को आरोपी उसके घर में घुस आया और उसके साथ दोबारा जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने पुलिस की शरण ली.

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पीड़ित युवती की तहरीर के आधार पर थाना ट्रांस यमुना में बीएनएस की धारा 64(1), 123, 333 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. मामला दर्ज होते ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई.

मुखबिरी पर पुलिस ने हाथरस रोड स्थित वन सिटी कॉलोनी के पास से आरोपी प्रशांत गौतम, निवासी सती नगर, थाना ट्रांस यमुना को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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