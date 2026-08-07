राहुल गांधी का आवास घेरने पहुंचे साधु-संत, पुलिस ने हटाया

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के घर के बाहर शुक्रवार को साधु-संतों ने प्रदर्शन की कोशिश की. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कम से कम आठ लोगों को हिरासत में ले लिया. पुलिस के मुताबिक ,इनमें साधु-संतों के साथ महिला प्रदर्शनकारी भी शामिल थीं. इसी दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी ने हिरासत में लिए जाने के बाद कहा, "मैं कांग्रेस को कोसती हूं" और ये कि "राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए."
यह घटना राहुल गांधी के घर के पास कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में हुई. पुलिस ने कहा कि वहां पहले से पाबंदियां लागू थीं, इसके बावजूद एक समूह ने अचानक प्रदर्शन करने की कोशिश की. मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और सभी को वहां से हटाकर अपने कब्जे में ले लिया.
यह भी पढ़ें: प्रयागराज में वेन्यू विवाद पर यू-टर्न... कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने दी राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को सशर्त मंजूरी
कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में जुटा समूह
एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों में साधु-संतों के साथ महिलाएं भी थीं. यह समूह राहुल गांधी के आवास के पास जमा हुआ और वहीं प्रदर्शन करने की कोशिश करने लगा. चूंकि यह इलाका कड़ी सुरक्षा वाला है और वहां प्रतिबंध पहले से लागू थे, इसलिए पुलिस ने इसे बिना अनुमति का प्रदर्शन माना. पुलिसकर्मियों ने हालात बिगड़ने से पहले ही कार्रवाई की और प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया.
एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा, "मैं कांग्रेस पार्टी को कोसती हूं. हमने छप्पन साल तक इस पार्टी के लिए अपना खून-पसीना बहाया और अब यह हमें बाहर निकाल रही है. शर्म आनी चाहिए, राहुल गांधी."
यह भी पढ़ें: राहुल गांधी ने रांची के प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर की बात, मदद का दिया भरोसा
पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेकर हटाया
पुलिस के मुताबिक, कम से कम आठ लोगों को हिरासत में लिया गया. इनमें पुरुष साधु-संत और महिला प्रदर्शनकारी दोनों शामिल थे. कार्रवाई के दौरान उन्हें पुलिस के वाहनों में बैठाकर वहां से ले जाया गया. पुलिस का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए उठाया गया. राहुल गांधी के घर के आसपास सुरक्षा तैनाती जारी है और फिलहाल हालात नियंत्रण में बताई गई है.
अभी इस बात का इंतजार है कि यह प्रदर्शन किस वजह से किया गया था. पुलिस इस पूरे मामले से जुड़ी बाकी जानकारी जुटा रही है. फिलहाल इतना साफ है कि राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन की कोशिश हुई, पुलिस ने तुरंत दखल दिया और कम से कम आठ लोगों को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया.