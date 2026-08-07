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Almirah Vastu: अलमारी के ऊपर रखते हैं ये 4 सामान, पानी की तरह बह जाएगा सारा पैसा!

Almirah Vastu: अलमारी के ऊपर सामान रखने की आदत आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. जानिए कौन सी चीजें धन हानि का कारण बनती हैं और पैसों की तंगी दूर करने के वास्तु उपाय.

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जानिए कौन सी चीजें धन हानि का कारण बनती हैं और पैसों की तंगी दूर करने के वास्तु उपाय.
जानिए कौन सी चीजें धन हानि का कारण बनती हैं और पैसों की तंगी दूर करने के वास्तु उपाय.

Vastu Upay: क्या आपके घर की अलमारी के ऊपर भी पुराने डिब्बे, अटैची या बेकार सामान का ढेर लगा रहता है? अगर हां, तो सावधान हो जाइए! वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह छोटी सी लापरवाही आपके घर की आर्थिक तरक्की और बरकत पर सीधा ब्रेक लगा रही है.  अलमारी को हमारे जीवन में धन और समृद्धि का मुख्य प्रतीक माना जाता है.  इसके ऊपर रखा गया अनावश्यक बोझ आपकी तिजोरी को खाली कर सकता है और बेवजह के खर्चों को न्योता दे सकता है. आइए जानते हैं कि अलमारी से जुड़ी यह आदत आपकी जेब पर कैसे भारी पड़ रही है. 

वास्तु शास्त्र में घर की हर एक वस्तु और उसके रखने के स्थान का गहरा संबंध इंसान की आर्थिक स्थिति से जोड़ा गया है. अलमारी वह जगह है जहां हम अपनी जमा-पूंजी, गहने और कीमती वस्त्र सुरक्षित रखते हैं. ऐसे में इसके नियमों की अनदेखी सीधे तौर पर आपके बैंक बैलेंस को प्रभावित करती है. 

पुराने और फटे-पुराने कपड़े या बैग: अलमारी के ऊपर कभी भी पुराने, इस्तेमाल न होने वाले या फटे कपड़े और अटैचियां नहीं रखनी चाहिए. वास्तु के अनुसार, यह रुकी हुई और नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करता है, जिससे घर में बरकत आनी बंद हो जाती है.

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भारी सामान या लोहे के बक्से: अलमारी पहले से ही भारी होती है, और उसके ऊपर कोई भी भारी बक्सा, संदूक या लोहे का सामान रखने से आपके भाग्य और करियर पर अनावश्यक दबाव पड़ता है. इससे कार्यों में लगातार रुकावटें आती हैं.

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कबाड़ या टूटा-फूटा सामान: अक्सर लोग घर का बेकार सामान, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कबाड़ अलमारी के ऊपर फेंक देते हैं. ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में अचानक धन हानि या कर्ज की स्थिति बनने लगती है.

धूल-भरे पुराने डिब्बे और फाइलें: अलमारी के ऊपरी हिस्से पर अक्सर लोगों की नजर नहीं जाती, जिस कारण वहां धूल जम जाती है. वहां रखे पुराने डिब्बे या दस्तावेज बेवजह के मानसिक तनाव, भ्रम और कानूनी उलझनों को न्योता देते हैं.

पैसे और बरकत पर कैसे पड़ता है असर:

रुक जाता है धन का प्रवाह: अलमारी के ऊपरी हिस्से पर जमा धूल, कबाड़ या भारी सामान नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है.  यह नकारात्मकता घर में आने वाले पैसों के मार्ग को रोक देती है, जिससे मेहनत के बाद भी आमदनी नहीं बढ़ पाती. 

बढ़ते हैं बेवजह के खर्चे: जब धन के प्रतीक (अलमारी) के ऊपर वजन और अव्यवस्था होती है, तो घर में टिक कर पैसा नहीं रहता.  बीमा, बीमारी या अन्य आकस्मिक कारणों से बिना बात के बड़े खर्च सामने आने लगते हैं. 

अचानक धन हानि के योग: वास्तु के जानकारों के अनुसार, अलमारी के ऊपर भारी सामान रखने से व्यक्ति के वित्तीय निर्णय कमजोर होने लगते हैं, जिससे गलत जगहों पर निवेश या धन डूबने का खतरा बढ़ जाता है. 

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कर्ज के दलदल में फंसना: जब घर की ऊर्जा भारी और दूषित हो जाती है, तो इंसान को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर्ज या लोन का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उबार पाना मुश्किल हो जाता है. 

आर्थिक तंगी दूर करने और धन खींचने के अचूक वास्तु उपाय:

धन वृद्धि के लिए रखें ये चीज़ें: अलमारी के ऊपर के हिस्से को खाली रखना संभव न हो, तो वहां कोई भी भारी सामान रखने के बजाय तांबे के लोटे में जल भरकर रख सकते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा और धन को आकर्षित करता है.

सुगंधित माहौल बनाएं: पैसों की आवक बढ़ाने के लिए घर के कमरों और अलमारी के आसपास नियमित रूप से कपूर या सुगंधित धूप जलाएं, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.

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