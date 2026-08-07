'सालों से पत्नी संग नहीं सोया', उम्र में छोटी लड़कियों संग रिश्ते-पत्नी को किया चीट, फेमस एक्टर की खुली पोल

शोबिज की चकाचौंध में रिश्ते जैसे दिखते हैं, वैसे होते नहीं हैं. पर्दे पर पिक्चर परफेक्ट और आइडल दिखने वाले ये रिश्ते असल लाइफ में खोखले होते हैं. फिल्मी दुनिया के एक ऐसे ही कपल का खुलासा प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी ने किया है. जल्द तान्या ट्रेटर्स 2 में नजर आएंगी. एक पॉडकास्ट में उन्होंने इंडस्ट्री के एक टॉप एक्टर को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

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बॉलीवुड एक्टर का काला सच

जाहरा जानी संग बातचीत करते हुए तान्या ने कहा- जिसके बारे में बात हो रही है वो एक्टर एक ग्रीन फॉरेस्ट और ग्रीन फ्लैग है.. वो लोगों की नजर में एक आइडल मैन है. उसकी पिक्चर परफेक्ट आइडेंटिटी, परफेक्स रिलेशनशिप, बच्चे हैं... वो एक अच्छा पिता भी है. उनकी पत्नी हमारी कंपनी के पास आई थी. वो अपने पति का सच जानना चाहती थी क्योंकि उन्हें काफी समय से कुछ गलत लग रहा था. वो एक्शन लेना चाहती थी. उन्हें इधर-उधर से गॉसिप्स सुनाई दे रही थी.

''आखिर हमें पता चला कि वो ऐसा इंसान था जो एक फ्रैंचाइजी पर मूवी में काम करता था. जहां वो उम्र में छोटी हसीनाओं के साथ संपर्क में आया. हमें मालूम पड़ा कि वो रियल लाइफ में भी अपने से उम्र में छोटी लड़कियों संग इंवॉल्व था. क्योंकि वो पति-पत्नी सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं थे. उनकी जीरो फिजीकल इंटीमेसी थी. पत्नी ने हमें बताया कि बहुत सालों से उनके बीच कोई इंटीमेसी नहीं हुई है. वो एक रूम में तक नहीं सोते हैं. दोनों एक-एक बच्चे का ख्याल रखते हैं.''

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तान्या ने बताया कि वो कपल आज भी साथ है. पत्नी को पति की हरकत के बारे में मालूम है. पत्नी के मुताबिक, सेलेब्स के लिए शादी तोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि इमेज इश्यूज होते हैं. पब्लिक में उल्टी सीधी बातें होती हैं. तान्या ने पॉडकास्ट में उस एक्टर का नाम रिवील नहीं किया. लेकिन इंटरनेट पर नामों पर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं.

बात करें तान्या की तो, ट्रेटर्स 2 में उन्हें देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. शो 13 अगस्त से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा. क्योंकि तान्या पेशे से डिटेक्टिव हैं तो ट्रेटर ढूंढ़ने में उन्हें थोड़ी आसानी हो सकती है. शो को करण जौहर होस्ट कर रहे हैं.

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