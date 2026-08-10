9 सेकेंड में 6 थप्पड़, इमरजेंसी वार्ड में युवक पर बरसा पुलिसकर्मी, VIDEO वायरल होते ही कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पुलिसकर्मी एक युवक को लगातार थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि युवक को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया था और मेडिकल परीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था. वायरल वीडियो सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का बताया जा रहा है. वीडियो में पुलिसकर्मी युवक के साथ खड़ा दिखाई देता है और कुछ ही सेकेंड के दौरान उसे लगातार कई थप्पड़ मारता है. दावा किया जा रहा है कि करीब 9 सेकेंड के वीडियो में पुलिसकर्मी ने युवक को लगभग 6 थप्पड़ मारे.

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मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में हुई इस घटना के दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पुलिसकर्मी की इस हरकत का वीडियो बना लिया. इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे. बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी एक युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंचा था. युवक को नेहरू नगर मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के अनुसार, युवक शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहा था और इसी संबंध में उसे 112 के जरिए पुलिस के पास लाया गया था.

इमरजेंसी वार्ड में पुलिसकर्मी की थप्पड़बाजी

पुलिस के मुताबिक, युवक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई और इसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराने के लिए उसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया. इसी दौरान इमरजेंसी वार्ड में पुलिसकर्मी और युवक के बीच विवाद हुआ. पुलिस के अनुसार, युवक द्वारा अपशब्द बोले जाने के बाद पुलिसकर्मी ने उसे थप्पड़ मारे. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने भी इसका संज्ञान लिया. वीडियो की जांच कराई गई. जांच के दौरान पुलिस के सामने घटना से जुड़ी जानकारी आई और पुलिसकर्मी की ओर से युवक को थप्पड़ मारे जाने की पुष्टि हुई.

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ललितपुर के सदर क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी अजय कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में वीडियो आया था. जांच में सामने आया कि युवक को शराब के नशे में गाली-गलौज करने के मामले में 112 के जरिए लाया गया था. सीओ सदर के मुताबिक, युवक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया था. मेडिकल कॉलेज में अपशब्द बोले जाने के बाद पुलिसकर्मी ने युवक को थप्पड़ मारे. पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मी की यह हरकत अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है.

पुलिसकर्मी की इस हरकत को लेकर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस ने बताया कि मामले में विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा घटनाक्रम मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का बताया जा रहा है. कुछ ही सेकेंड के वीडियो में पुलिसकर्मी युवक को कई थप्पड़ मारता नजर आता है. वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया.

पुलिस की ओर से यह भी बताया गया है कि युवक को शराब के नशे में गाली-गलौज के संबंध में 112 के जरिए लाया गया था. उसके बाद मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान यह घटना हुई. पुलिसकर्मी द्वारा युवक को थप्पड़ मारना विभागीय कार्रवाई की वजह बना है. इस पूरे मामले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को आधार बनाकर जांच की और संबंधित पुलिसकर्मी की भूमिका को अनुशासनहीनता माना. अब पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलित है.

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मामले में सामने आया वीडियो करीब 9 सेकेंड का है. इसी छोटे से वीडियो में पुलिसकर्मी की ओर से युवक को लगातार थप्पड़ मारने का दृश्य दिखाई देता है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लिया और जांच के बाद कार्रवाई शुरू की.

घटना का वीडियो वायरल

मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में हुई इस घटना ने पुलिसकर्मी के व्यवहार को लेकर सवाल खड़े किए हैं. हालांकि पुलिस की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि युवक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी और मेडिकल परीक्षण के दौरान उसके द्वारा अपशब्द बोले जाने के बाद पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मारे. इसके बावजूद अधिकारी ने पुलिसकर्मी की हरकत को अनुशासनहीनता माना है. फिलहाल संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है. वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो इस पूरे मामले का मुख्य केंद्र बना हुआ है.



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