UP Weather Update: यूपी के 55 जिलों के लिए IMD का सबसे बड़ा अलर्ट, जानें कहां-कहां होगी तेज बारिश

यूपी में आज मौसम का मिजाज बदलने के संकेत हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आज अलग-अलग हिस्सों में बारिश का अलर्ट है. सबसे ज्यादा असर कानपुर मंडल और बुंदेलखंड के जिलों में देखने को मिल सकता है, जबकि राजधानी लखनऊ, प्रयागराज और पूर्वांचल के कई जिलों में भी बादल जमकर मेहरबान हो सकते हैं.

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मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी और ललितपुर में गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना बनी हुई है. इन जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं. ऐसे में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर न रुकने की सलाह दी गई है. राजधानी लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज और आसपास के इलाकों में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है. कई जगह हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. बारिश के चलते तापमान में हल्की गिरावट आएगी और उमस से भी राहत मिलने की संभावना है.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मानसून की गतिविधियां बनी रहेंगी. प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, मिर्जापुर और सोनभद्र में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं, जबकि कई जगह रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहेगा.

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पश्चिमी यूपी में भी मौसम रहेगा सुहाना

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, बिजनौर, हापुड़, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, रामपुर और मुरादाबाद में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. हालांकि इन जिलों में बारिश का असर मध्य और बुंदेलखंड की तुलना में कम रहने की संभावना है. आईएमडी के अनुसार दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के आसपास सक्रिय मौसम प्रणाली कमजोर पड़ने के बावजूद मानसूनी ट्रफ उत्तर की ओर खिसक रही है. इसके प्रभाव से गंगा के मैदानी इलाकों में नमी बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में मानसून दोबारा सक्रिय हो रहा है. यही वजह है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

अगले कुछ दिन भी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 5 अगस्त के बाद भी प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी. पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर भारी बारिश भी हो सकती है. आईएमडी की मासिक मौसम रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के दौरान पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है. हालांकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पूरे महीने के दौरान औसत वर्षा सामान्य से कम रहने का अनुमान है. यानी पूरे महीने लगातार बारिश नहीं होगी, बल्कि बीच-बीच में सक्रिय मौसम प्रणालियों के दौरान अच्छी बारिश देखने को मिलेगी.

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अब तक कितना बरसा पानी

1 जून से 1 अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में सामान्य से 28 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 35 प्रतिशत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 प्रतिशत कम वर्षा हुई है. हालांकि मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि अमेठी, देवरिया, जौनपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, मऊ, गौतमबुद्ध नगर, पीलीभीत और शामली समेत कई जिलों में बारिश सामान्य से काफी कम रही.

इन बातों का रखें ध्यान

बारिश के दौरान खुले मैदान, पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें. गरज-चमक के समय सुरक्षित स्थान पर रहें. जलभराव वाले रास्तों पर वाहन सावधानी से चलाएं और मौसम खराब होने पर अनावश्यक यात्रा से बचें. किसानों को भी खेतों में काम शुरू करने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है. प्रदेश में अगस्त की शुरुआत के साथ मानसून ने फिर रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है. ऐसे में जिन जिलों में आज तेज बारिश की संभावना है, वहां लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी. वहीं लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे कई इलाकों के लिए यह दौर राहत लेकर आ सकता है. फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

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